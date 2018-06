Migranti - in 200 su cargo da ieri davanti a Pozzallo. Salvini : «Si scordino di raggiungere l'Italia» : La nave era stata soccorsa dalla Lifeline, l'imbaracazione della ong tedesca al centro delle polemiche con il ministro dell'Interno Salvini

Migranti - Salvini : navi delle Ong si scordino di raggiungere l'Italia - : Il ministro dell'Interno torna a parlare di Lifeline, per ora respinta sia dal nostro Paese che da Malta. "Voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi", scrive su Facebook

Migranti - porti chiusi alle Ong : Salvini detta la linea dura ma due navi fanno rotta in Italia : È ancora ferma di fronte le coste meridionali della Sicilia la nave cargo danese "Alexander Maersk" con a bordo 110 Migranti salvati nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Ieri la nave è stata rifornita di...

Migranti - Salvini : le navi Ong si scordino di raggiungere Italia : "In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano". Cosi' Matteo Salvini su Fb. "La ...

Migranti - Salvini : «Queste navi possono scordare di raggiungere l'Italia» : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

Migranti - Salvini : 'Le Ong si scordino l'Italia : voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi' : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

Migranti - Salvini : «Le Ong si scordino l'Italia : voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi» : «In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano». Così Salvini su Fb....

Migranti - Salvini : 'Le Ong si scordino l'Italia : voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi' : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

Malta non vuole i Migranti su Lifeline. Matteo Salvini chiude i porti : Nuova guerra alle navi delle Ong cariche di migranti. “La disumanità di Malta è lo specchio dell’atteggiamento dell’Europa”. Sono le

Salvini? Parla solo di Migranti perché sa che l'abolizione della Fornero e flat tax sono impossibili : ... ad esempio, sono temi usati ad arte, cinicamente e ciclicamente dai politicanti per fini propri e per nascondere magagne ben più gravi , , l'Italia ha un ruolo cardine nel mondo ma è sputtanata da ...

Salvini - continua il braccio di ferro sui Migranti. Ed entra a gamba tesa sui vaccini : Dieci sono troppi : Teleborsa, - continuano, come un crescendo rossiniano, le esternazioni di Matteo Salvini che da giorni infiammano il dibattito politico italiano ed europeo. E mentre prosegue il braccio di ferro sui ...

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati (2) : (AdnKronos) – “Incontri come questo ‘ ha sottolineato Orlando – aiutano tutti a essere più forti per contrastare l’imbarbarimento culturale del nostro Paese, che rischia di rendere inutile l’Unione europea. Molti anni fa, De Gasperi e Adenauer hanno detto che bisognava superare gli Stati e costruire un’Unione europea. Abbiamo accettato questo progetto: l’Unione europea esiste ancora anche se uno ...

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati (2) : (AdnKronos) - "Incontri come questo – ha sottolineato Orlando - aiutano tutti a essere più forti per contrastare l’imbarbarimento culturale del nostro Paese, che rischia di rendere inutile l’Unione europea. Molti anni fa, De Gasperi e Adenauer hanno detto che bisognava superare gli Stati e costruire

Migranti - Salvini : “Macron è un signorino - eccede nello champagne” : Migranti, Salvini: “Macron è un signorino, eccede nello champagne” Migranti, Salvini: “Macron è un signorino, eccede nello champagne” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Macron è un signorino, eccede nello champagne” proviene da NewsGo.