Migranti | Sala | accoglienza irrinunciabile per Milano

Migranti : Sala - non demonizzare Salvini - va battuto con idee e fatti : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Il mio atteggiamento personale, e vi prego di rifletterci, non sarà di demonizzazione del ministro dell’Interno, perché non è questo che mi interessa. Io lo voglio battere con le idee, dimostrando che a Milano si può e lo batterò con il vostro aiuto. Non urliamo e basta, non demonizziamo e basta, ma dimostriamo con i fatti che si può”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo ...

Migranti : Sala - non demonizzare Salvini - va battuto con idee e fatti (2) : (AdnKronos) – Oggi è “un grande momento di festa. Prima di tutto è questo, ma anche di testimonianza dei nostro valori: noi che crediamo in una Milano civile, aperta, una Milano che guarda al passato lo conosce e ne è consapevole, vive il presente e pensa al suo futuro, certamente – osserva Sala – Le paure ci sono. Tutti le hanno. Io ho delle paure. però Milano le paure le gestisce, non le butta addosso agli altri. Milano ...

Migranti : Sala - Salvini ospite gradito a tavolata multietnica a Milano : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, "se vuole venire, è sicuramente un ospite gradito" alla tavolata multietnica di sabato prossimo a Milano. E' quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che spiega di non aver invitato "direttamente"

Marsala - Migranti sfruttati nei campi a 3 euro l’ora : punito chi protestava per pane duro : La scoperta da parte degli agenti della polizia di Trapani che dopo sei mesi di indagine hanno arrestato padre e figlio di 68 e 35 anni con l'accusa di sfruttamento della manodopera. I due imponevano turni massacranti che iniziavano alle 5 del mattino con paga oraria massima di tre euro oltre al panino, spesso duro, che davano ai lavoratori come pasto.Continua a leggere

Conte in Senato : Flat tax come obbiettivo e salario minimo. Stop al business dei Migranti : Nella prima vera uscita da premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano», Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, il premier ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri ...

Migranti : Sala (Palermo 2022) - a hotspot 'no' politico e tecnico : Palemro, 24 mag. (AdnKronos) - "Oggi in aula abbiamo ribadito il nostro no agli hotspot. Un no innanzitutto politico, queste strutture non sono la soluzione e non rappresentano il modello di accoglienza che auspichiamo, e un no tecnico, perché coinvolgerebbe un’area in cui è presente verde storico e