Migranti | porti chiusi alle Ong | Salvini detta la linea dura ma due navi fanno rotta in

Malta non vuole i Migranti su Lifeline. Matteo Salvini chiude i porti : Nuova guerra alle navi delle Ong cariche di migranti. “La disumanità di Malta è lo specchio dell’atteggiamento dell’Europa”. Sono le

La finzione di #chiudiamoiporti : in 10 giorni sbarcati 1.500 Migranti : Il comizio di Matteo Salvini il 15 giugno a Orbassano – Foto LaPresse – Marco Alpozzi #chiudiamoiporti ma #ancheno. All’hashtag lanciato dal ministro Matteo Salvini risponde, sia concessa l’espressione, quello proposto dalla realtà dei fatti. Già, perché lo slogan con cui il titolare del Viminale ha accompagnato il niet all’attracco della Aquarius, nave dell’ong Sos Meditérranée con a bordo 629 migranti, si è ...

Migranti - Lifeline : “La nostra nave batte bandiera olandese”. Salvini : “Adesso in acque maltesi - La Valletta apra i porti” : “La nostra nave batte bandiera olandese“. La ong Mission Lifeline, proprietaria dell’omonima imbarcazione intervenuta al largo delle coste libiche per salvare Migranti, vuole chiudere le polemiche col governo italiano e su Twitter pubblica anche un documento a dimostrazione della sua provenienza. Dati che confermano quanto sostenuto da ilfattoquotidiano.it sulla base dei dati consultabili sul portale ufficiale dell’Imo, ...

Nave Ong soccorre 400 Migranti. Salvini : «Li portino in Olanda» : Sul fronte migranti si apre un nuovo caso. La Nave della Ong tedesca Lifeline è intervenuta in soccorso di 300-400 migranti a bordo di un gommone a largo delle coste libiche e i...

Migranti - Salvini : ong li porti in Olanda : 12.52 "Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo", scrive su Facebook il ministro Salvini alla nave Lifeline che ha soccorso circa 300 Migranti al largo della Libia. "Le navi di queste pseudo ong non toccheranno più il suolo italiano. Non si gioca con le vite umane e le regole vanno rispettate". "La Lifeline agisce ...

Migranti - i rapporti tra Italia e Austria - : I due Paesi mai così in sintonia sul fronte dell'immigrazione. Ma non sempre la relazione è stata così idilliaca: in passato erano nate forti tensioni lungo il confine al Brennero

Mattarella : «Migranti - la Ue aiuti l’Italia» Toninelli : non abbiamo mai chiuso i porti : Messaggio del Quirinale in occasione della Giornata mondiale dei rifugiati . «L’Italia contribuisce al dovere di accoglienza e assistenza»

Aquarius - Toninelli : “Nessun atto formale di chiusura dei porti - mancava l’ok di Salvini a far sbarcare i Migranti” : “Non vi è stato alcun atto formale di chiusura dei porti italiani, ma è stata raccolta la disponibilità manifestata all’apertura del porto di Valencia da parte del governo spagnolo”. Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time alla Camera parlando della vicenda dell’Aquarius, la nave con 629 migranti rimasta per 8 giorni in mare prima di attraccare nello scalo spagnolo. “Dopo aver ...

Migranti - MOSCOVICI : "SALVINI SBAGLIA"/ Ultime notizie - Di Maio rilancia : "Porti chiusi per Ong" : MOSCOVICI, "Salvini sbaglia su MIGRANTI": il commissario Ue sottolinea, "non si lasci Italia da sola". Su questione Rom: "rispetto, frasi raggelanti".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:17:00 GMT)