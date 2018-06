Migranti | ministra Trenta | “Blocco navale? No | sarebbe un atto di guerra Ong? Il dubbio

L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai Migranti che cercano di superare il confine : È il risultato di una gestione definita "tolleranza zero", che però sta generando qualche critica anche fra i Repubblicani The post L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti che cercano di superare il confine appeared first on Il Post.

Migranti - ministra Parigi : Italia sola : 17.05 "L'Italia è da anni di fronte a un afflusso massiccio di Migranti e l'Europa non l'ha aiutata abbastanza". Così la ministra degli affari europei francese, Nathalie Loiseau, durante il question time del governo all'assemblea nazionale. "Dobbiamo fare molto di più -ha aggiunto- rivedere le regole di Dublino, rafforzare il controllo alle frontiere esterne dell'Ue, rafforzare Frontex e lottare più efficacemente contro i passeur".

Migranti - la ministra Trenta : “Proporrò Nobel per la Pace a Marina militare per salvataggi in mare” : Mentre la nave Aquarius, con a bordo 629 Migranti, rimane al largo delle coste italiane in attesa di essere accolta dai porti spagnoli dopo la chiusura di quelli italiani, la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, propone la candidatura della Marina militare al Nobel per la Pace per i salvataggi effettuati nel Mediterraneo.Continua a leggere

Se ne va la ministra anti Migranti al suo posto un figlio di pakistani : Londra - Fuori la paladina dei Remainers che dice le bugie, dentro il figlio euroscettico di due immigrati pachistani. C'è stato veramente un gran viavai ieri ai vertici del ministero degli Interni britannico. Amber Rudd, travolta dallo scandalo "Windrush", nella notte tra domenica e lunedi alla fine ha rassegnato quelle dimissioni chieste ormai da settimane dall'opposizione laburista. E Theresa May, grata di aver avuto alcune ore per pensare al ...

Regno Unito - lascia la ministra dell’Interno Amber Rudd. “Voleva espellere più Migranti e l’ha negato” : Si è dimessa domenica dopo giorni di tensioni la ministra dell’Interno britannica Amber Rudd, nella bufera per la questione dei diritti negati a una generazione d’immigrati dalle ex colonie del Regno Unito. Rudd è stata costretta a fare un passo indietro per una serie di lettere indirizzate alla Prima ministra Theresa May e rivelate dal quotidiano britannico The Guardian. Nell’ultima, resa nota domenica, Rudd avrebbe parlato ...

Scandalo Migranti - la ministra dell'Interno britannica Amber Rudd costretta a dimettersi : Rudd aveva attuato politiche che hanno negato a una generazione di immigrati dalle ex colonie caraibiche, la «generazione Windrush», alcuni diritti fondamentali. A mettere in campo per prima quelle politiche era stata la attuale premier May

Amber Rudd - ministra dell'Interno inglese - si dimette per lo scandalo Migranti : Da giorni sulla graticola, la ministra dell'Interno britannica Amber Rudd alla fine si è arresa e si è dimessa, sull'onda delle rivelazioni sui diritti negati a una generazione d'immigrati dalle ex colonie caraibiche. E la premier Theresa May ha accettato il suo passo indietro.Il dossier riguarda un vasto contingente di immigrati delle ex Indie Occidentali giunti in Gran Bretagna dopo l'indipendenza, fra il 1948 e i primi anni '70, ...

