Migranti | Macron | sbarchi nel porto più vicino e centri chiusi In Italia? Nessuna crisi

Migranti - Salvini : “Vertice Ue - noi pronti a dire di no”. Macron : “In Italia nessuna crisi migratoria - sbarchi calati dell’80%” : Il risultato delle trattative tra i Paesi dell’Ue sulla gestione dei flussi migratori, dal punto di vista dell’Italia, non è affatto scontato: al vertice di Bruxelles l’Italia è pronta a dire di no. In un’intervista a Der Spiegel uscita oggi in Germania, il ministro dell’Interno Matteo Salvini manda un nuovo messaggio ad Angela Merkel e alle istituzioni comunitarie a poche ore dalla riunione nella quale dovranno essere quantomeno ...

Migranti - Macron : sbarco porto più vicino : L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria come l'anno scorso-afferma-gli sbarchi sono calati dell'80%".In Europa siamo in presenza di una "crisi politica scatenata da estremisti che giocano sulle ...

Macron sui Migranti : "Lo sbarco avvenga nel porto più vicino". Ringrazia la Spagna e attacca l'Italia : "Non ha una crisi migratoria" : "Chiediamo di non gestire caso per caso, proporremo domani uno schema chiaro: che lo sbarco di migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino". Lo ha detto, a proposito della crisi dei migranti e della riunione informale di domani a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron, prendendo la parola al termine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Pedro ...

Migranti - Macron : sbarco porto più vicino : 16.10 "Domani proporremo uno schema chiaro: che lo sbarco di Migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino". Così Macron al termine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Sanchez, alla vigilia della riunione informale a Bruxelles. L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria come l'anno scorso-afferma-gli sbarchi sono calati dell'80%".In Europa siamo in presenza di una ...

Migranti - Di Maio : “Da Macron interventi scomposti. La vera lebbra è l’ipocrisia europea”. E sulle Ong : “Avevamo ragione” : “A livello internazionale ma soprattutto europeo sto vedendo cose inedite, comportamenti anche scomposti di capi di Stato, del presidente francese, che prima ha sempre parlato di rapporti di buon vicinato quando i governi italiani stavano zitti e adesso comincia ad attaccare a giorni alterni”. Così il vicepremier Luigi Di Maio aggiungendo che Macron “un giorno dice di non volere offendere l’Italia e un altro parla di ...

Migranti - Salvini : non accettiamo lezioni da Macron : Sono convinto anch'io che le nostre giornate siano già molto impegnate e Saviano l'ultimo dei miei problemi: la politica dell'antimafia la faccio con i fatti e non con le chiacchiere. La settimana ...

Migranti - Macron : «I populisti in Europa come la lebbra» Di Maio : «Offensivo e ipocrita» : Il presidente francese critica i populisti, e sembra riferirsi al rifiuto dell’Italia di aprire le porte alle ong. Il vicepremier italiano Di Maio: «Parole offensive e fuori luogo»

Migranti - garanzie Merkel per Conte ma è tensione governo-Macron : Roma, 21 giu. , askanews, Da un lato, la telefonata tra Giuseppe Conte e Angela Merkel che distende gli animi, dopo che ieri il presidente del Consiglio italiano aveva fatto filtrare che non avrebbe ...

