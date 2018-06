Migranti | Macron | “L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria | sanzioni ai Paesi che

MACRON Vs SALVINI SUI Migranti/ Per i due Stati la necessità di coordinarsi con le autorità libiche : MACRON vs SALVINI sui MIGRANTI: secondo il presidente francese in Italia non c'è un'emergenza come lo scorso anno. "Chi lo dice, dice una bugia", afferma. E plaude alla Spagna di Sanchez.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:27:00 GMT)

Migranti - Macron : sanzioni a chi non accoglie rifugiati. Salvini e Di Maio contro la Francia : I?leader si europei preparano il vertice europeo sui Migranti di domani. Quello che si annuncia è un summit tesissimo, anche alla luce della nuova, dura polemica dei due vicepremier italiani contro il presidente francese Emmanuel Macron, definito «arrogante» da Salvini che ha invitato la Francia ad aprire i porti e a fermare i respingimenti a Ventimiglia. Per Di Maio, invece, «la Francia con i suoi respingimenti alimenta l’emergenza ...

Migranti - Salvini : «Macron arrogante - apra i porti». Il presidente francese : sanzioni a chi non accoglie rifugiati : Il ministro dell’Interno: «Macron la smetta con gli insulti e smetta di respingere uomini, donne e bambini a Ventimiglia». Il capo dell’Eliseo: «Sì a sanzioni a Paesi che beneficiano della solidarietà dell’Ue ma rifiutano accoglienza»

Migranti - Macron : in Italia nessuna crisi migratoria. Salvini : arrogante - apra i porti : Sbarchi nel porto più vicino, centri chiusi nel Paese di arrivo e sanzioni per i Paesi Ue che non accolgono: queste le proposte preannunciate da Macron che saranno al centro del summit...

