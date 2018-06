Migranti | Lifeline chiede aiuto | “Servono rifornimenti” La Guardia costiera a tutti i

Migranti - Lifeline chiede aiuto : “Servono rifornimenti”. E a Pozzallo nave con 100 Migranti in attesa dello sbarco da ieri : La nave Lifeline con 224 migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare. “Siamo a Sud di Malta, in acque internazionali. Alcune forniture sono esaurite, oggi abbiamo bisogno di fare un viaggio di approvigionamento per la nave. Abbiamo bisogno di farmaci, coperte, ect. Aiutateci”, scrive su Twitter la Ong tedesca proprietaria dell’imbarcazione ...

Lifeline - Malta rifiuta la richiesta dell'Italia : "Non accoglieremo i Migranti" : 20.30 - La richiesta inoltrata dalla Capitaneria di porto italiana a Malta è stata rispedita al mittente. Il governo maltese ha risposto negativamente a quella che era a tutti gli effetti una richiesta ufficiale di accogliere la nave Lifeline e far sbarcare i 224 migranti che sta trasportando, rifiutando di fatto ogni tipo di intervento in favore dell'imbarcazione della Ong olandese.Malta si è detta disponibile soltanto ad effettuare "un ...

Migranti - scontro con Malta sulla Lifeline. Telefonata di Conte al leader libico Sarraj : La Valletta: «Non competenti. Soccorsi gestiti dal Coordinamento italiano, con le autorità della Libia che si sono assunte la responsabilità dei salvataggi». Toninelli (Infrasttrutture):?«Malta disumana, specchio dell’Europa». Telefonata tra il presidente del consiglio Conte e il premier libico: esaminata una serie di dossier di interesse comune e il tema dell'immigrazione clandestina...

Migranti - Matteo Salvini accusa 'Lifeline' : 'la nave-fuorilegge è nelle acque di Malta' : A diversi giorni di distanza dalla divulgazione mediatica del caso politico che ha visto la nave 'Aquarius', con a bordo 629 Migranti, essere accolta a Valencia dalla Spagna, dopo il 'no' ricevuto dal Governo Lega-M5S per il suo sbarco in Italia, sono ancora le notizie concernenti la crisi migratoria a riempire le pagine delle principali testate giornalistiche italiane. Il neo-Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha reso noto su Facebook che ...

