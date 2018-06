Migranti | in 200 su cargo da ieri davanti a Pozzallo Salvini | «Si scordino di

Migranti - UNICEF Italia : in due giorni 200 morti a largo Libia : Roma, 22 giu. , askanews, 'Mentre assistiamo a insulti, frasi ad effetto e proclami dei vari esponenti della politica e società civile, altri 200 esseri umani sono morti nel Mar Mediterraneo'. Lo ...

Melania contesta Trump/ Messico 2000 bimbi separati da genitori Migranti : first lady Usa “odioso - serve cuore” : Melania contesta Donald Trump su linea dura immigrazione: Messico, 2mila bimbi separati dai genitori migranti in Usa e arrestati. first lady "Scene odiose, serve Usa con cuore"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:14:00 GMT)