Migranti | i nuovi campi di detenzione negli aeroporti abbandonati degli Usa

Nuovi sbarchi. La Guardia di Finanza recupera 21 Migranti nel mare di capo Teulada : Il pattugliatore veloce "Paolini" del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza, impegnato nell'operazione Themis 2018, ha intercettato a circa 15 miglia dalla costa di capo Teulada due barchini con ...

"Vietato accogliere". Il Parlamento ungherese modifica la Costituzione e fissa nuovi paletti contro i Migranti : Con 160 voti a favore e 18 contrari, il Parlamento ungherese ha approvato una serie di emendamenti alla Costituzione che pongono invalicabili paletti all'accoglienza. In particolare, nessun cittadino straniero può insediarsi in Ungheria e coloro che sono arrivati nel Paese dell'Europa orientale attraverso una nazione dove non sono sottoposti a persecuzione o minaccia dirette non possono chiedere asilo. Praticamente si va a colpire tutti ...

Italia e Francia - tregua sui Migranti : un piano per aprire nuovi centri in Africa : Un pranzo che non finiva mai. E i giornalisti ad aspettare poco lontano, in una sala dell’Eliseo, tra stucchi dorati e specchi d’altri tempi. Segno buono o cattivo quel prolungarsi del primo vero faccia a faccia fra Emmanuel Macron e Giuseppe Conte? C’era da aspettarsi di tutto, dopo giorni di tensione fra Parigi e Roma sul destino di quei disperat...

Migranti : nel Mediterraneo nuovi rischi. Sabarcati a Catania in 900. Che succederà? : Destini diversi: la Aquarius della ong 'Sos Mediterranee' naviga verso Valencia; dalla 'Diciotti' unità della Guardia Costiera sbarcano a Catania quasi mille profughi Cosa accadra' ora con la nuova ...

I nuovi alleati esteri di Salvini per respingere i Migranti in mare : "L'Europa non lo farà mai". Quando il commissario europeo alll'Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, ha sentito il segretario di Stato belga, il nazionalista Theo Francken, pronunciare le parole "respingimenti in mare", è andato su tutte le furie. "La politica migratoria europea - ha messo in chiaro - è basata sui principi dei diritti dell'uomo". A preoccupare Avramopoulos, però, è anche la mancata riforma di Dublino. Ieri l'Italia ha rotto il ...

Migranti : nuovi sbarchi in Sardegna : ANSA, - IGLESIAS, 6 GIU - nuovi sbarchi di Migranti lungo le coste sud occidentali della Sardegna. Dopo i 29 arrivati la scorsa settimana, oggi hanno raggiunto l'isola altri 40 algerini, tutti uomini. ...

Aprire nuovi centri per i Migranti. Salvini dovrà sfidare i suoi governatori : La prima prova del fuoco sarà l’apertura dei centri di identificazione ed espulsione. La prima battaglia in cui rischia di bruciarsi sarà convincere i tanti amministratori leghisti, e non solo, ad accettare di averli nei propri territori. A Matteo Salvini sono bastati due giorni al Viminale per capire che passare dalle promesse elettorali all’azion...

Migranti : nuovi sbarchi in Sicilia - arriva Salvini : Il neo ministro dell'Interno che ha già annunciato tagli per l' emergenza, sarà a Catania per visitare l'hot spot dove sono raccolte centinaia di persone di in attesa -

Impennata di sbarchi e nuovi naufragi : 1400 i Migranti soccorsi in 48 ore : I numeri degli arrivi sono legati anche alla crisi libica. Undici i morti in un naufragio al largo di Sabratha. E oggi la Cassazione decide sulla Iuventa, fermata 9 mesi fa dalla procura di Trapani -