Migranti | Guardia costiera a navi in acque libiche | rivolgetevi a Tripoli La Spagna

Migranti : Calderoli - bene Guardia costiera operi nelle nostre acque : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “bene l’annuncio della nostra Guardia costiera a tutte le imbarcazioni che si trovano in acque libiche di rivolgersi alla Guardia costiera libica e di coordinarsi con il centro di comando di Tripoli. Una comunicazione di buon senso, che arriva con alcun anni di ritardo”. Lo afferma Roberto Calderoli, della Lega, vicepresidente del Senato.“Finalmente -aggiunge- sta diventando chiaro che ...

Migranti - nave cargo davanti Pozzallo con 110 a bordo. Guardia costiera italiana alle Ong in acque Libia : 'Non chiamateci più' : Il nodo Migranti continua a tener banco nel governo. Mentre la nave Lifeline con 239 profughi a bordo continua a vagare in mare aperto al largo di Malta si apre il caso di una nave cargo al largo di ...

Migranti - la Guardia costiera italiana : "Non chiamateci più - rivolgetevi a Tripoli" : In caso di chiamate di emergenza da parte di barconi che si trovino all'interno dell'area 'Sar' (Search and Rescue) libica, l'autorità competente è quella del governo di Tripoli...

Migranti - nave cargo davanti Pozzallo con 110 a bordo. Guardia costiera italiana alle Ong in acque Libia : «Non chiamateci più» : Il nodo Migranti continua a tener banco nel governo. Mentre la nave Lifeline con 239 profughi a bordo continua a vagare in mare aperto al largo di Malta si apre il caso di una nave cargo al largo di...

Migranti - Guardia costiera a navi : coordinarsi con la Libia : Migranti, Guardia costiera a navi: coordinarsi con la Libia Migranti, Guardia costiera a navi: coordinarsi con la Libia Continua a leggere L'articolo Migranti, Guardia costiera a navi: coordinarsi con la Libia proviene da NewsGo.

La Spagna soccorre 569 Migranti. La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più” : Le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti nel Mediterraneo provenienti dall’Africa che stavano attraversando il Mediterraneo tra le Canarie e l’Andalusia a bordo di 21 imbarcazioni. Intanto la nave Lifeline è ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e la Guardia cost...

Migranti - Guardia costiera alle navi : "In acque libiche chiamate Tripoli" : Salvini: "Imbarcazioni Ong si scordino l'Italia. La Lifeline chiede aiuto: "Servono rifornimenti". Malta: "Torni indietro per evitare esclation"

Dopo la Lifeline - bloccati anche 110 Migranti davanti al porto di Pozzallo su un mercantile. La Guardia costiera italiana 'Non chiamateci ... : Sono in 334 adesso ad essere bloccati in mare. Ai 224 a bordo della Lifeline si aggiungono i 110 salvati dal mercantile danese Alexander Maersk e da ieri sera fermo davanti al porto di Pozzallo in ...

Migranti - Guardia costiera italiana alle Ong davanti alla Libia : 'Non chiamateci più' : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

Migranti - Guardia costiera italiana alle Ong davanti alla Libia : «Non chiamateci più» : «In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano». Così Salvini su Fb....

Migranti - Lifeline chiede aiuto : “Servono rifornimenti”. La Guardia costiera a tutti i soccorritori : “Da oggi chiamate la Libia” : La nave Lifeline con 224 Migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare, mentre la Guardia costiera italiana diramata una circolare per chiarire che nel caso in cui si verifica un evento di ‘distress’, una richiesta di soccorso, nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo ...

Nuovi sbarchi. La Guardia di Finanza recupera 21 Migranti nel mare di capo Teulada : Il pattugliatore veloce "Paolini" del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza, impegnato nell'operazione Themis 2018, ha intercettato a circa 15 miglia dalla costa di capo Teulada due barchini con ...

La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo. Sbarco di 519 Migranti in serata : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

La Diciotti della Guardia diretta a Pozzallo con 519 Migranti e una salma : Dopo la sosta al largo di Malta, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'ordine di fare rotta verso il porto di Pozzallo (Ragusa) con a bordo 519 persone, salvate in sette...