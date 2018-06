Migranti | Gelmini | Italia rischia di restare con pugno di mosche

meteoweb.eu

: Migranti. Gelmini (FI). Tifiamo Italia, ma adesso dalle minacce si passi ai fatti - - Agenpress : Migranti. Gelmini (FI). Tifiamo Italia, ma adesso dalle minacce si passi ai fatti - - RaffaellaFranz7 : GELMINI: Migranti, “tifiamo italia, ma adesso dalle minacce si passi ai fatti” - TGparlamento : MIGRANTI: GELMINI, TIFIAMO ITALIA, MA ADESSO DALLE MINACCE SI PASSI AI FATTI -

(Di sabato 23 giugno 2018) Roma, 23 giu. (AdnKronos) – ‘Suil’di ritrovarsi con undidal vertice Ue di domani. Non ci sarà alcun documento condiviso, i Paesi di Visegrad non faranno passi indietro, da Merkel e Macron nessuna apertura. Si preannuncia un risultato fallimentare per Conte e per il suo governo”. Lo scrive su Twitter Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera. L'articolodicondiMeteo Web.