Migranti | Gasparri | coinvolgere Nordafrica e organismi internazionali

Migranti - FI apre al governo "Sì allo stop a sbarchi e Ong" L'annuncio di Maurizio Gasparri : "E' stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all'unanimita' nella commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi . Il nuovo ministro dell'Interno Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong

Migranti : Gasparri - Fi sosterrà stop a sbarchi - bene Salvini su ong : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘è stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all’unanimità nella Commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi . Il nuovo ministro dell’Interno Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong che, con un ruolo ambiguo, stanno tornando ad alimentare il traffico di clandestini verso ...

Migranti : Gasparri - Gip non può valere più di Parlamento : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “All’Italia serve un governo di centrodestra che vari subito misure decise per contrastare l’immigrazione clandestina e le Ong che la favoriscono. Nella scorsa legislatura in Senato, dopo una breve e efficace indagine conoscitiva, abbiamo approvato alla unanimità un regolamento per le Ong teso a stroncare quella che non era una attività di soccorso, ma un vero e proprio fiancheggiamento dei ...