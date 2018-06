Migranti : M5s - è in gioco futuro Ue : È in gioco il futuro dell'Europa come comunità politica e dei suoi valori". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle pubblicata sul "Blog delle Stelle". Tutte le notizie di Breaking News ...

Migranti - Lifeline a Salvini : “Qui esseri umani - non carne. Venga - è benvenuto”. Blog M5s : “E’ in gioco il futuro dell’Ue” : “Caro Matteo Salvini, non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Vi invitiamo cordialmente a convincervi che sono le persone che abbiamo salvato dall’affogare. Vieni qui, sei il benvenuto“. E’ l’invito rivolto via Twitter al ministro dell’Interno italiano dall’equipaggio della nave Lifeline, l’imbarcazione che con 224 Migranti a bordo che continua a rimanere in alto mare e chiede aiuto in attesa di un porto sicuro dove ...

Migranti : M5s - è in gioco futuro Ue : È in gioco il futuro dell'Europa come comunità politica e dei suoi valori". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle pubblicata sul "Blog delle Stelle".

Migranti e futuro dell'Europa : la crisi di fiducia nel «sistema Schengen» : Ritorno a Schengen, nella sua essenza iniziale o addio a Schengen? È l'interrogativo che vede da un lato Commissione europea e Consiglio convinti

Migranti - questo week end l'Europa si gioca il suo futuro a Bruxelles : L'Italia non può permettersi di cedere: una posizione che potrebbe unire e non dividere la politica italiana, come ha suggerito in un tweet venerdì mattina Graziano del Rio: «Giuseppe Conte convinca ...