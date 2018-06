Migranti | confine blindato a Ventimiglia Il Viminale | «Stavolta non staremo zitti»

Migranti - confine blindato a Ventimiglia : Sale la tensione sui nuovi controlli severissimi alla frontiera. Governo in allarme: se la Francia non cambia faremo lo stesso.

Migranti - Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico : Migranti, Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico Migranti, Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico Continua a leggere L'articolo Migranti, Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico proviene da NewsGo.

Migranti - Melania dai bambini al confine : «Voglio un'America che governi col cuore» : ... comunque, visto che mercoledì Trump ha annunciato una marcia indietro con la firma dell'ordine esecutivo per porre fine alla controversa pratica che ha scatenato le critiche e lo sdegno del mondo ...

Migranti - Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico : La first lady americana, Melania Trump, si è recata a sorpresa al confine fra Usa e Messico. Lo fa sapere la Casa Bianca. La moglie del presidente Usa è arrivata in Texas e ha visitato una struttura ...

Usa - Melania Trump visita a sorpresa un centro Migranti al confine con il Messico : “Ditemi come posso aiutare” : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donald Trump firmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first lady Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ...

Migranti - io c’ero quando Orbàn ha schierato i militari al confine. Se l’Europa muore è anche colpa sua : Quanti sono ad oggi i Migranti ricollocati dall’Italia all’Ungheria o alla Polonia? Zero! Un numero facilissimo da ricordare. Appena ventotto sono i richiedenti asilo accettati da Slovacchia e Repubblica Ceca. Siamo in Europa dell’Est. Questo è il cosiddetto gruppo di Visegrad. Non sono paesi soltanto ad est, non sono estranei. Sono Europa. La relocation, approvata dal Consiglio Giustizia e Affari Interni a settembre 2015 su proposta della ...

Donald Trump : "Firmerò un ordine per tenere unite le famiglie dei Migranti al confine con il Messico" : Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che firmerà un provvedimento che evita la separazione delle famiglie di migranti al confine con il Messico.Ivanka Trump, figlia, confidente e consigliera del presidente Usa lo avrebbe incitato a porre fine alla separazione dei bambini dai loro genitori migranti irregolari che vengono fermati alla frontiera tra Stati Uniti e Messico. È quanto emerge da una testimonianza indiretta, ...

Usa - Migranti in gabbia al confine col Messico : tra loro tanti bambini - : Le persone hanno coperte di emergenza per tenersi al caldo. Il video, diffuso da Storyful, mostra la situazione all'interno di un centro di detenzione in Texas, nel quale si è registrato il maggior ...

Usa - 2.000 bimbi tolti a genitori-Migranti al confine con il Messico : Usa, 2.000 bimbi tolti a genitori-migranti al confine con il Messico Il dato si riferisce solo al periodo dal 19 aprile al 31 maggio, con l’entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione clandestina. Intanto arriva l’ok per una struttura alla frontiera Continua a leggere L'articolo Usa, 2.000 bimbi tolti a genitori-migranti al confine con il Messico proviene da NewsGo.

Usa - 2mila bimbi tolti a genitori-Migranti al confine con il Messico : Sono gli effetti della politica di tolleranza zero dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina

USA - 2000 BAMBINI SEPARATI DAI GENITORI AL CONFINE COL MESSICO/ Trump - pugno duro su Migranti : ma il Gop... : Usa, 2000 BAMBINI SEPARATI da GENITORI al CONFINE con MESSICO: ultime notizie, tolleranza zero dell'amministrazione di Donald Trump sull'immigrazione clandestina(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Usa - 2.000 bimbi tolti a genitori-Migranti al confine con il Messico : Sono gli effetti della politica di tolleranza zero dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina

Usa - 2.000 bimbi tolti a genitori-Migranti a confine Messico : Sono circa duemila i bambini separati dalle loro famiglie al confine Usa-Messico dal 19 aprile al 31 maggio, dopo l'entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina. Lo riportano i media Usa citando dati del dipartimento per la Sicurezza interna, sullo sfondo delle polemiche ...

L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai Migranti che cercano di superare il confine : È il risultato di una gestione definita "tolleranza zero", che però sta generando qualche critica anche fra i Repubblicani The post L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti che cercano di superare il confine appeared first on Il Post.