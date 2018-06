Meteo | l’estate non vuole arrivare | ancora temporali E calano le temperature

Meteo - temperature giù di 10°. È l’estate più pazza degli ultimi 20 anni : Quest’estate non smette di stupirci. Oggi le temperature manterranno valori decisamente estivi con 28-33°C a Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Ancona e Bari ma da sabato subiranno un tracollo termico di ben 8-10°C. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che tra venerdì e sabato l’aria fredda di Bora che spingerà sull’Italia una perturbazione fortemente temporalesca, causerà un consistente raffreddamento del clima, specie su ...

Allerta Meteo - violenti temporali al Centro/Sud : l’Estate è un miraggio - rischio tornado e bombe d’acqua nel pomeriggio : 1/6 ...

Meteo. L’estate entra nel vivo - ma attenzione ai temporali : dove pioverà : Tempo soleggiato al Nord, più instabile al Centro-sud. Aumentano le temperature (fino a 33°), ma non mancheranno le precipitazioni anche a carattere temporalesco specialmente su Campania, Calabria e Sicilia.Continua a leggere

Meteo - stop all’estate : temporali intensi e grandinate improvvise : Gli esperti Meteo prevedono per oggi temporali più intensi sull’Emilia-Romagna con eventi anche estremi tra Bologna e Ferrara, Ravenna, Cesena e Rimini. Maltempo anche verso le Marche, l’Abruzzo il Molise, la Campania e il resto del Sud. Anche nel weekend del 16-17 giugno sarà l’instabilità a prevalere.Continua a leggere

Meteo - non fatevi illusioni l’estate può aspettare. Ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sembrava davvero fosse scoppiata l’estate e invece no. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate africane e così andrà avanti. L’alta pressione africana di questi giorni , si legge su ilMeteo.it, sarà messa subito in crisi già da lunedì sera quando una perturbazione atlantica busserà alle porte dell’Italia, portando temporali al Nordovest con grandine e colpi di vento.Martedì e ...

Previsioni Meteo Giugno - l’Estate non decolla : ancora maltempo e freddo anomalo la prossima settimana [MAPPE] : 1/36 ...

Previsioni Meteo Giugno - FOCUS sulla brutta piega dell’Estate : confermata la tendenza stagionale - e non sono buone notizie : L’Italia vive un inizio Giugno all’insegna dell’instabilità: è in atto l’ennesimo peggioramento delle condizioni Meteorologiche con nuvole, piogge e temporali che nelle prossime ore alimenteranno fenomeni estremi in gran parte del Paese, tanto che è scattata l’allerta Meteo e anche la protezione civile ha evidenziato i rischi per la ...

Previsioni Meteo - l’Estate prende una brutta piega : tendenza shock verso il Solstizio - forte maltempo e freddo anomalo in arrivo sull’Italia! : 1/32 ...

Meteo - temperature in salita. Giorni bollenti in Italia - ma l’estate dovrà ancora aspettare : dalla prossima settimana cambierà tutto : Ma che caldo fa. dalla seconda decade del mese di maggio il clima in Italia ha iniziato a scaldarsi gradualmente grazie alla presenza dell’alta pressione di origine africana che, a fasi alterne, ha continuato ad influenzare le temperature su tutte le regioni Italiane. I dati alla mano – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – sono chiari: le regioni meridionali sono state le zone più calde, data la vicinanza alla ...

Inizia l’Estate Meteorologica : Oggi primo di Giugno, prende il via l’Estate Meteorologica, ovvero il periodo con le temperature più elevate dell’anno. Le temperature più calde in genere si registrano tra la metà di Luglio e la prima decade di Agosto. L’estate Meteorologica, al contrario dell’estate astronomica si estende dal primo di Giugno fino all‘inizio di Settembre, mentre l’altra […]

Meteo weekend - l’estate si avvicina : bel tempo per la Festa della Repubblica - ma anche pioggia : Sole prevalente da Nord a Sud, clima caldo un po' dappertutto. Ma attenzione ai temporali, soprattutto sui rilievi alpini, Val d'Aosta e Piemonte e Veneto. Le temperature di manterranno ovunque sopra la media del periodo.Continua a leggere

Benvenuto Giugno 2018 : inizia oggi l’estate Meteorologica - ecco la DATA del Solstizio e le INFO UTILI : Giugno 2018 è ormai iniziato, oggi è il primo giorno dell’estate meteorologica, mentre sarà necessario attendere ancora qualche giorno per quella astronomica: quest’anno il Solstizio d’Estate cade infatti il 21 Giugno alle 10:07 UTC (12:07 ora italiana). Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento ...

Previsioni Meteo Giugno - il primo mese dell’estate 2018 inizierà con un fantastico weekend di sole. Ma attenzione alla prossima settimana : 1/32 ...

Meteo - temporali fino a giovedì. Poi arriva l’estate : Meteo, temporali fino a giovedì. Poi arriva l’estate Per tre giorni è previsto un calo delle temperature su gran parte della Penisola. Da mercoledì miglioramenti ovunque per l’arrivo di un anticiclone dall'Africa Parole chiave: ...