Messina | un incendio | si è propagato all' interno di un magazzino abbandonato in via

Messina - in migliaia ai funerali dei 2 fratellini morti nell'incendio : Messina, in migliaia ai funerali dei 2 fratellini morti nell'incendio Allestito un maxischermo in piazza Duomo per assistere alle esequie dei due bambini che hanno perso la vita nel rogo del loro appartamento . L'arcivescovo ricorda il gesto di Francesco, rientrato in casa e morto per cercare di salvare il fratello minore: "È ...

Messina : in migliaia ai funerali di Francesco e Raniero - i fratellini morti in un incendio : Messina si ferma oggi per l’ultimo saluto ai due fratellini morti in un incendio scoppiato nella loro abitazione. Per Francesco Filippo, tredici anni, e Raniero Messina, dieci anni, sono intervenute migliaia di persone: in piazza è stato allestito un maxischermo per permettere a tutti di seguire i funerali.Continua a leggere

Messina - una presa mal funzionante all’origine dell’incendio che ha ucciso i due fratellini : Una presa della corrente o una ciabatta mal funzionante sarebbe all'origine dell'incendio nel quale hanno perso la vita Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini di 10 e 13 anni. Fissati per martedì 19 giugno alle 10 i funerali delle due vittime: proclamato anche il lutto cittadino a Messina.Continua a leggere

Incendio Messina : una presa elettrica all’origine del rogo che ha ucciso i 2 fratellini : Potrebbe essere stata una presa elettrica o una ciabatta mal funzionante a provocare l’Incendio che ha provocato la morte di Francesco Filippo e Raniero Messina, deceduti nel rogo dell’appartamento in cui vivevano, all’alba di venerdì scorso a Messina: l’ipotesi emerge dalle prime indagini svolte dal Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco e dalla polizia. I funerali dei due fratellini, di 10 e 13 anni, si ...

INCENDIO Messina/ Francesco - 13 anni - muore per salvare il fratellino : il bene vale più della vita : Francesco Filippo, 13 anni, avrebbe potuto salvarsi dall'INCENDIO della casa a MESSINA, ma si è buttato nelle fiamme per salvare il fratello Raniero.

