Meghan Markle indossa sempre scarpe troppo grandi per una ragione precisa

La dieta di Meghan Markle : vegana - ma non nel weekend : vegana sì, ma non nel weekend. Il corpo perfetto di Meghan Markle è frutto di una dieta molto particolare che sta spopolando in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il suo fisico scolpito ha incantato tutto il mondo, mettendo in ombra persino l’amatissima Kate Middleton, da sempre icona di bellezza. Eppure Meghan Markle non è affatto “rigida” quando si tratta di dieta, al contrario, ama assaporare ogni tanto qualcosa di buono (e ...

Meghan Markle - le foto della duchessa di Sussex : Meghan Markle è ormai un membro della Royal Family : è infatti la duchessa di Sussex, dacché ha sposato il Principe Harry. In tutto il mondo è diventata anche un'icona della moda per via della sua sobria eleganza che spesso viene paragonata allo stile indimenticabile di Lady Diana.

Dalle stelle alle stalle. La madre di Meghan Markle dopo le nozze ‘reali’ : Giustamente commossa per le nozze della figlia, vestita benissimo e discreta ma visibilmente emozionate in chiesa, al cospetto di tutte le teste coronate e super vip presenti. Questo, in breve, potrebbe essere il ritratto di Doria Ragland, la madre di Meghan Markle. Il padre della sposa, Thomas Markle, l’abbiamo scritto e riscritto, non c’era al royal wedding attesissimo, quello andato in scena lo scorso 19 maggio alla St. ...

Meghan Markle : scoperto il maniero dove andrà a vivere con il principe Harry : In costruzione su un terreno di 13 acri The post Meghan Markle: scoperto il maniero dove andrà a vivere con il principe Harry appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle - allora è fatta! Per gli scettici c’è la prova fotografica : eccola : Meghan Markle, è praticamente fatta. Il feeling è evidente. E a chi non è bastata la recente ‘gita’ a Chester, ora ha a disposizione un’altra prova che arriva direttamente dal prato di Ascot. Un indizio della simpatia che nutrirebbe la sovrana nei confronti della moglie di Harry l’abbiamo già avuto all’inaugurazione di un ponte a Cheshire. Un viaggio solo loro due, senza Harry, per di più a bordo del treno ...

“Bocciata”. Meghan Markle - ma come ti vesti? Tutto da rifare. E poi quanto costa quel look! : È passato un mese esatto dal royal wedding che è stato seguitissimo in Tutto il mondo. Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono marito e moglie da 30 giorni. Festeggiamenti in vista? Non proprio (o magari in privato), ma un altro debutto ufficiale per l’ex attrice di Suits che, al contrario di Kate Middleton, ha già tagliato parecchi traguardi. Ricordate, osserva Vanity Fair, quando la chiamavano Waity-Katie, ovvero la Kate ...

Kate Middleton - Meghan Markle - Lady Diana : gli stilisti che le hanno rese icone : La prima vera icona di stile della Famiglia Reale fu Lady Diana e ora le sue nuore Kate Middleton e Meghan Markle stanno seguendo le sue impronte. Oggi come allora, ogni volta che si presentano a qualche evento, il loro outfit va letteralmente a ruba. Le tre donne hanno contribuito al successo di numerosi marchi di moda, a volte sconosciuti. Anche se in realtà sono le grandi maison che ne hanno definito stile e personalità, trasformandole in ...

Meghan Markle omaggia Diana con un vestito : Meghan Markle ha omaggiato ancora una volta Lady Diana ? La domanda corre sui social network in questi giorni, dopo che la duchessa di Sussex ha presenziato a un impegno della Royal Family , il ...

Meghan Markle : il principe Carlo le ha dato un soprannome che dimostra quanto è tosta : Un segno di ammirazione The post Meghan Markle: il principe Carlo le ha dato un soprannome che dimostra quanto è tosta appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle come Audrey Hepburn : sorridente e di classe al primo evento ufficiale : A un mese di distanza dal royal wedding che ha coronato il suo sogno d'amore col principe Harry, Meghan Markle ha già partecipato a diversi eventi, una serie di manifestazioni culminata ieri con il suo debutto ufficiale sotto il sole di Royal Ascot, nel Berkshire. Meghan, infatti, a bordo della carrozza reale si è recata ad assistere al primo giorno dell'evento ippico più famoso al mondo.Il primo dato a non passare ...

Non solo Meghan Markle : gli altri reali di Ascot 2018 : Non solo Meghan Markle. Al Royal Ascot versione 2018 è arrivata gran parte della famiglia reale britannica. Ad aprire le fila, come sempre, è stata la regina Elisabetta II, che alle 14 in punto ha dato il via alla prima gara dell’evento ippico più famoso al mondo. Per i cavalli, of course, ma anche per i copricapi sfoggiati dalle signore (per regola, però, non devono mai superare i 2 metri e mezzo di altezza). La manifestazione si ripete ...

Meghan MARKLE/ Abito Givenchy per il Royal Ascot e le parole d’amore per il Principe Harry : MEGHAN MARKLE non sbaglia il look per il Royal Ascot dove ha indossato un Abito Givenchy. La Duchessa del Sussex ha poi fatto una dichiarazione d'amore al Principe Harry.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:27:00 GMT)

