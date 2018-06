Medicina | dall’Ema ok alla prima terapia per gli animali | è per i cavalli zoppi

meteoweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) Approvata dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) laa base di cellule staminali dedicata agli: si tratta di unle indicato per icona da lieve a moderata, provocata da infiammazione articolare. Il comitato per ili a uso veterinario dell’ente regolatorio ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, che fornisce una nuova importante strategia di trattamento per gli equini, spesso colpiti da questo grave disturbo. Il farmaco si chiama Arti-Cell Forte* ed è disponibile sotto forma di sospensione iniettabile. Viene somministrato come iniezione singola nell’articolazione interessata. Contiene cellule staminali ottenute dal sangue equino trattate in modo che si sviluppino in cellule della cartilagine e possano così aiutare a riparare i danni nell’articolazione. In uno studio ...