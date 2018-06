Matteo Salvini sotto attacco Ma il popolo è con lui Ecco la sua ricetta vincente

Matteo Salvini - la soffiata del leghista Stefano Candiani : 'Se va male - diremo che i grillini...' : Un piano perfetto. È il senatore leghista Stefano Candiani , sottosegretario all'Interno, a confermare i peggiori sospetti dei grillini sul 'tradimento' di Matteo Salvini . In un succoso retroscena di ...

Alessandro Sallusti sbrocca con Matteo Salvini : 'Ma chi fai entrare al Viminale' : La 'sparata' non è stata solo una 'sparata' una delle tante boutade , o armi di 'distrazione' di massa, buttate lì da Matteo Salvini in questi giorni per prendere tempo mentre la macchina del governo ...

Antonio Ingroia scrive a Matteo Salvini : 'Rivaluti l'eliminazione della scorta per la mia protezione' : Si tratta dell'ex magistrato del pool antimafia Antonio Ingroia , nel frattempo entrato , e uscito, nel mondo della politica e oggi avvocato di collaboratori di giustizia. Su di lui pende la 'fatwa' ...

Malta non vuole i migranti su Lifeline. Matteo Salvini chiude i porti : Nuova guerra alle navi delle Ong cariche di migranti. “La disumanità di Malta è lo specchio dell’atteggiamento dell’Europa”. Sono le

Matteo Salvini manda il M5s ai matti. Retroscena : 'Perché ha schiacciato Toninelli e la Grillo' : Perché Matteo Salvini ha pestato i piedi proprio a Danilo Toninelli e Giulia Grillo ? È il grande dilemma del Movimento 5 Stelle , che si sta trasformando in una certezza: il leader della Lega sta ...

Scuola : i presidi contro la proposta di Matteo Salvini : I presidi non gradiscono la proposta del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il vice Premier ha comunicato la sua ricetta per stroncare il traffico di stupefacenti che avviene davanti alle scuole italiane. Salvini prevede, a partire dalla riapertura scolastica, l’utilizzo di carabinieri e polizia da far sostare davanti agli edifici della Scuola. Anche sulla Scuola e […] L'articolo Scuola: i presidi contro la proposta di ...

Perché Matteo Salvini punta tutto sulla vittoria a Siena : Roma. La burbanza di Matteo Salvini ha fatto scalo in Toscana, dove ieri il ministro dell’Interno si è fiondato per chiudere la campagna elettorale dei candidati di centrodestra al ballottaggio in diverse città importanti. “A Pisa e Siena sono preoccupati – ha detto a una radio locale, Studio 54 – p

Matteo Salvini - la data in cui l'Unione europea può implodere : perché l'Italia può godere : Mai come in questo momento la faccia dell'Europa costruita a immagine a somiglianza della Germania di Angela Merkel sta per cambiare del tutto i connotati a soli dieci giorni dal Consiglio europeo del ...

Migranti - Matteo Salvini accusa 'Lifeline' : 'la nave-fuorilegge è nelle acque di Malta' : A diversi giorni di distanza dalla divulgazione mediatica del caso politico che ha visto la nave 'Aquarius', con a bordo 629 Migranti, essere accolta a Valencia dalla Spagna, dopo il 'no' ricevuto dal Governo Lega-M5S per il suo sbarco in Italia, sono ancora le notizie concernenti la crisi migratoria a riempire le pagine delle principali testate giornalistiche italiane. Il neo-Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha reso noto su Facebook che ...

La pace fiscale e il botto elettorale per Matteo Salvini : E’ la pace fiscale il provvedimento che farà fare il botto alle urne per il partito di Matteo Salvini. E’ stata

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - 'l'atto ostile' contro Francia e Germania : immigrati - l'Italia va alla guerra : Avanti veloci verso il muro contro muro. Il governo italiano è pronto allo scontro con Francia , Germania ed Europa alla vigilia del Consiglio forse più teso e drammatico degli ultimi anni. E che il ...

Matteo Salvini : "Nonostante gli insulti invito Saviano alla consegna di un bene sequestrato ai mafiosi" : La polemica tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e lo scrittore, Roberto Saviano, non sembra cessare. Dopo il botta e risposta di ieri infatti il ministro torna sul punto. Con un invito provocatorio."Saviano come Falcone e Borsellino??? Ma per favore - scrive in un post su Facebook -. Comunque lo inviterò presto (nonostante i suoi insulti) alla consegna ai cittadini di un palazzo sequestrato ai mafiosi: la mafia si combatte con i ...

Matteo Salvini : “Dieci vaccini sono inutili - in parecchi casi pericolosi e dannosi. Aboliremo l’obbligo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, promette nuovamente l'abolizione dell'obbligo vaccinale: "Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi", ha dichiarato concludendo, inviando inoltre un ringraziamento "per il loro coraggio" ai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari.Continua a leggere