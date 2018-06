Martina | Di Maio prende in giro gli italiani

Pensioni - Martina : Di Maio prende in giro italiani - rifaccia conti : Roma, 23 giu. , askanews, 'Di Maio prende in giro gli italiani, rifaccia i conti. Con la Flat tax i redditi dei pensionati d'oro cresceranno del 30%. A tutti gli altri solo briciole #Pensioni #...

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – "Di Maio prende in giro gli italiani, rifaccia i conti. Con la Flat tax i cresceranno del 30%. A tutti gli altri solo briciole". Lo scrive su Twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.

Amministrative - Di Maio 'Governo sarà dalla parte dei sindaci M5S'. Martina 'Hai il dovere di servire tutti i Comuni' : Una frase pronunciata in un video su Facebook. Una dichiarazione che in pochi minuti suscita stupore e poi irritazione in tutta l'opposizione. 'I cittadini italiani decideranno se mandare al ...

"Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica.

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini-Di Maio : “Spread era colpa nostra?” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Luigi Di Maio, Che tempo che fa Alza la cornetta, Fabio Fazio ti aspetta. Per i politici, la linea telefonica in Rai è sempre libera, anche di domenica in prime time. Dev'essere stata questa l'impressione che molti telespettatori hanno avuto ieri sera quando, nel bel mezzo di Che tempo Che Fa, hanno assistito alle non previste telefonate in diretta di Luigi Di Maio e Maurizio Martina, che hanno preso la parola per effettuare delle

CHE TEMPO CHE FA/ I colpi di scena (e di telefono) di Di Maio e Martina (puntata 31) : lI centralino impazzisce, a Che TEMPO che fa. Sono Di Maio e Martina: è una doppia emergenza. Perché se l'Italia non sta tanto bene, va ancora peggio per le istituzioni.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:55:00 GMT)

Di Maio telefona a Fazio - Martina interviene live - Di Battista chiama Giletti : la lunga notte della crisi in tv : Le reazioni al fallimento del Governo Conte, abortito sul nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia, arrivano in diretta tv in questa calda serata di domenica 27 maggio.prosegui la letturaDi Maio telefona a Fazio, Martina interviene live, Di Battista chiama Giletti: la lunga notte della crisi in tv pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2018 23:55.

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta - Di Maio : "Parlamentarizzare la crisi". E Martina risponde (27 Maggio) : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 27 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Bolle, Enrico Brignano, Fedez, J-Ax e Malika Ayane Ospiti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:15:00 GMT)

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – "benvenuti nella realtà a Di Maio e Salvini. Dopo aver giocato per anni con la propaganda facile attaccando fantomatici 'governi non eletti dal popolo', hanno scoperto ora che tutti i presidenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, che servono le intese e che i governi devono ottenere la fiducia dal Parlamento. Per anni hanno sparso falsità, ora si accomodano nella