Marina Militare | varata unità Lss Vulcano

Marina Militare : il 19 giugno la presentazione dell’edizione 2018 della “Marisicilia cup” : Il 19 giugno, alle ore 17.30 presso il Club Nautico di Augusta, sarà presentata la “Marisicilia CUP 2018”, trofeo velico giunto quest’anno alla IV edizione, che si svolgerà tra il 23 e il 24 giugno nelle acque antistanti il golfo Xifonio. Per l’occasione verrà illustrato il calendario dettagliato degli eventi e i bandi di gara, compreso quello relativo alla XII edizione della Xifonio Cup. La manifestazione, organizzata dal Comando ...

A Reggio Calabria nave militare con 46 migranti/ E’ sbarcata la Protector della Marina inglese : A Reggio Calabria nave militare con 46 migranti. E’ sbarcata questa mattina la Protector della marina inglese, con a bordo profughi provenienti dall'Iraq e dal Pakistan(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:57:00 GMT)

Xi Jinping : formare una Marina Militare forte : ... persistere nella formazione politica dell'esercito, nel rafforzamento dell'esercito tramite la riforma, nello sviluppo dell'esercito sulla base di scienza e tecnologia e nell'amministrazione dell'...

Salvini : 'Sbarchi migranti solo con la Marina Militare italiana - niente Ong' : Negli ultimi 6 anni, i governi tecnici hanno permesso lo sbarco di 625 mila immigrati sul territorio italiano. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, al contrario, intende invertire la tendenza. Infatti il Vicepremier, secondo le maggiori testate giornalistiche di opposizione e personaggi di sinistra di spicco come Roberto Saviano o Laura Boldrini, avrebbe dichiarato la chiusura totale dei porti per gli ormai insostenibili sbarchi degli ...

Migranti - la ministra Trenta : “Proporrò Nobel per la Pace a Marina Militare per salvataggi in mare” : Mentre la nave Aquarius, con a bordo 629 Migranti, rimane al largo delle coste italiane in attesa di essere accolta dai porti spagnoli dopo la chiusura di quelli italiani, la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, propone la candidatura della Marina militare al Nobel per la Pace per i salvataggi effettuati nel Mediterraneo.Continua a leggere

"La Marina Militare merita il Nobel per la Pace - mi attiverò con ogni mezzo" : "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la Pace". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, nel suo discorso per la Giornata della Marina ad Ancona, nelle stesse ore in cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini, d'accordo con il ministro delle Infrastrutture Danilo ...

“Noi siamo la Marina” : ad Augusta e Milazzo le celebrazioni per la giornata della Marina Militare : Martedì 12 giugno, si svolgeranno le celebrazioni in occasione della giornata della Marina Militare, all’interno del Comando Marittimo Sicilia ad Augusta e presso la città di Milazzo. La scelta della data per questa celebrazione è piena di significato: esattamente cento anni fa, la sera del 9 giugno 1918 due motoscafi armati siluranti (MAS), comandanti dal capitano di corvetta Luigi Rizzo e dal guardiaMarina Giuseppe Aonzo partirono da Ancona ...

Marina Militare : nave Vespucci in sosta a Palermo dall’8 all’11 giugno : dall’8 all’11 giugno la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare farà sosta, dopo una lunga assenza durata ben 20 anni, a Palermo per rendere omaggio alla città recentemente nominata “capitale italiana della cultura 2018”. La “nave più bella del mondo”, dopo la consueta sosta lavori invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle strutture, riprende così a navigare per svolgere la prima fase della Campagna ...

Salpata da La Spezia la nave sccuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. : ... riprende così a navigare con il compito di addestrare il personale Militare e, al contempo, portare in giro per il mondo i valori e la storia della Marina Militare e del nostro Paese. Durante la ...

Marina Militare : la nave scuola Amerigo Vespucci è ripartita oggi da La Spezia : E’ partita oggi dal porto di La Spezia la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare per svolgere la pre-campagna d’istruzione 2018 a favore degli allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) della scuola Sottufficiali di La Maddalena. La “nave più bella del mondo”, al comando del capitano di vascello Roberto Recchia, dopo la consueta sosta lavori invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle ...

SPOLETO - FESTA Marina MILITARE : SPOLETO Domenica 10 giugno l a MARINA MILITARE celebra la propria FESTA, in ricordo di una delle più significative ed ardite azioni compiute sul mare nel corso della 1ª Guerra Mondiale: l'impresa di ...