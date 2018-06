Mangiafuoco approda dalla radio in tv | su Rai 2 Ecco quando

superguidatv

(Di sabato 23 giugno 2018) Programma sperimentale in arrivo su Rai 2: si tratta dichearriva in tv per raccontare la generazione dei millennials Non solo repliche nell’estate 2018 di Rai 2, diretta da Andrea Fabiano, che propone ai telespettatori un nuovo programma sperimentale dal titolo ““.in anteprima alcune indiscrezioni sul programma attualmente in onda su Rai1.su Rai 2:va in onda Arriva mercoledì 27 giugno in seconda serata su Rai 2 ““, un nuovo programma sperimentale dedicato alla generazione dei millennials. Si tratta di una nuova sfida proposta da Andrea Fabiano, direttore di Rai 2, che ha puntato su un prodotto innovativo e attualmente in fase sperimentale in onda sulle frequenze di Rai1. “” si compone due puntate della durata di 60 minuti circa. ...