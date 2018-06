Mancanza di personale | a Napoli resta chiusa la funicolare centrale

Ricostruzione post sisma a Sulmona - 500 pratiche ferme per Mancanza di personale : L'Aquila - "Cinquecento pratiche per la Ricostruzione post-sisma di L'Aquila ferme al Comune di Sulmona". Lo dice l'Ordine degli architetti. "Un problema che si trascina da tempo - spiegano il presidente, Edoardo Compagnone, e il consigliere, Antonio Bolino, - a poco è valso anche il supporto tecnico fornito dall'Ance per incrementare il personale in servizio negli uffici della Ricostruzione". ...