Maltempo Taranto | “Gravi danni alle colture”

meteoweb.eu

: Dalla tropicalizzazione del clima a grandinate, da trombe d’aria a vere e proprie bombe d’acqua: il clima nella pro… - GiornaledPuglia : Dalla tropicalizzazione del clima a grandinate, da trombe d’aria a vere e proprie bombe d’acqua: il clima nella pro… - radiolasernews : COLDIRETTI TARANTO. Emergenza maltempo, grandine e piogge persistenti degli ultimi giorni aumentano la stima dei da… - Pietro_Bruno_ : RT @MeteOnePB: #maltempo: #temporale con #grandine nella zona di #grottaglie in provincia di #taranto #meteo #puglia @EEmergenze @Emergenza… -

(Di sabato 23 giugno 2018) “Il persistere delle piogge di questi ultimi giorni, sia nel versante occidentale della provincia ionica che in quello orientale, ha provocato sericolture viticole e ortofrutticole e la conta deiaumenta, se si considera quanto gia’ prodotto in termini negativi sull’agricoltura dgelate e dgrandinate di febbraio e marzo”. E’ quanto evidenziano il direttore e il presidente di ColdirettiRaffaele De Sario e Alfonso Cavallo. Il problema riguarda ortaggi in pieno campo, oliveti, mandorleti sino al grano. “In questi giorni, vigneti di uva da tavola – spiegano i due esponenti di Coldiretti – sono stati danneggiati dalla grandine nel versante nord di Castellaneta: qui interi campi di grano sono stati piegati dal vento e molti frutteti danneggiati; campi di trifoglio distrutti, interi campi di pomodori, zucchine ...