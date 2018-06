Maltempo | crolla il tetto di una casa nel Vibonese | strada chiusa

Maltempo - Reggio Calabria devastata dal temporale della notte : crolla storica scalinata in pieno centro - automobilisti soccorsi dai Vigili del Fuoco [FOTO] : 1/13 ...

Maltempo - bomba d’acqua in Brianza : crolla un metro di controsoffitto nella stazione di Monza : bomba d’acqua a più riprese da questa mattina in Brianza, dove a partire dalle 11 circa un violento temporale con grandine si è abbattuto su gran parte della provincia e in particolar modo su Monza. A causa della forte perturbazione, alcuni centimetri di acqua in pochi minuti hanno letteralmente invaso le strade anche del centro storico e circa un metro di controsoffittatura della stazione di Monza e’ crollato, fortunatamente senza ...

Maltempo su Padova e provincia : nubifragio e vento forte nella notte - alberi crollati e allagamenti : Maltempo nella notte a Padova e provincia: un violento temporale ha colpito l’area poco prima dell’alba, accompagnato da forti raffiche di vento che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. Numerose piante sono cadute sulla sede stradale, e si sono registrati numerosi allagamenti di sottopassi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina: i pompieri sono ancora impegnati ...

Maltempo Tivoli : 2 alberi crollano davanti alla stazione - nessun ferito : Due alberi sono caduti questa mattina nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Tivoli, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno rimosso gli alberi e messo in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Tivoli: 2 alberi crollano davanti alla stazione, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Lazio : sopralluogo della Sovrintendenza su ponte crollato a causa del Maltempo : Nei giorni scorsi il Sovrintendente ai Beni Paesaggistici del Comune di Roma dott. Occhetti, ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione del ponte che conduce alla cascata di Comunque, in parte crollato lo scorso marzo a causa degli eventi atmosferici. Con lui erano presenti il Sindaco di Benne, il Vice Sindaco di Trevi nel Lazio e tecnici del Parco Naturale dei Monti Simbruini. Il dott. Occhetto ha dato disposizione di abbattere ...

Forte Maltempo - crolla diga in Kenya : il bilancio delle vittime sale a 32 : È salito ad almeno almeno 32 morti il bilancio delle vittime del crollo di una diga in Kenya: il cedimento sarebbe stato provocato dalle piogge torrenziali che hanno colpito la zona dopo una lunga siccità. L’acqua ha travolto alcune delle vittime spazzandole via mentre dormivano nelle loro case. “Le squadre di ricerca e soccorso sono al lavoro, abbiamo recuperato 32 corpi ma ci sono molti dispersi“, ha spiegato un portavoce ...

Maltempo Sardegna : forti piogge - crolla soffitto dell’ospedale Cto di Iglesias : Si è verificato un crollo all’interno della sala preoperatoria di ortopedia dell’ospedale Cto di Iglesias, nel Sulcis, probabilmente dovuto alle infiltrazioni d’acqua provocate dalle piogge dei giorni scorsi. A cedere è stata la plafonatura di coibentazione del locale lavaggio chirurghi “Sicuramente le forti piogge di questi giorni hanno fatto emergere le criticità del presidio – spiega l’azienda sanitaria ...

Maltempo Sardegna : albero crolla in strada all’ingresso di Oristano : Notte di Maltempo in provincia di Oristano: si registrano scantinati allagati tra Terralba, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano e un grosso albero caduto sulla SS388 a causa del vento e del terreno saturo d’acqua. La situazione più critica si segnala nel Terralbese. Sulla SS388 all’altezza del cimitero di Silì (frazione di Oristano) un albero è crollato sulla carreggiata bloccando il traffico su una corsia di marcia. I Vigili del ...

Maltempo Pisa : crolla porzione di tetto di un’abitazione a Montopoli Valdarno : Parte del tetto di un’abitazione è crollata ieri sera a Montopoli Valdarno (Pisa): sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto (Pisa), che hanno individuato tra le cause la vetustà dell’edificio e probabili infiltrazioni di acqua piovana. Il crollo è stato determinato dalla rottura della trave principale in legno. Il sopralluogo effettuato dai pompieri ha anche permesso di stabilire che il resto ...

Maltempo : crolla il controsoffitto di una chiesa a Cagliari : Il controsoffitto dell’unico bagno della storica chiesa di Sant’Agostino, in pieno centro a Cagliari, è crollato a causa di una infiltrazione d’acqua dovuta all’ondata di Maltempo che si è abbattuta negli ultimi due giorni in Sardegna. L’intelaiatura in cartongesso si è sbriciolata per diversi metri, rimanendo in parte appesa, e grandi pezzi di controsoffitto sono poi finiti sul pavimento. Per fortuna in quel ...

Maltempo Sardegna : crolla pezzo di controsoffitto nell’ospedale di Carbonia [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo Campania : crolla ponte nell’Avellinese - strada interrotta : Un ponte è crollato nella serata di ieri in provincia di Avellino per le infiltrazioni di acqua dovute al Maltempo: ha ceduto un tratto di circa 20 metri lungo la SP150 nei pressi di Teora. La strada è interrotta. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona. Il Maltempo ha provocato danni ad Avellino: l’acqua ha fatto saltare tombini provocando allagamenti in contrada Amoretta e nella frazione Picarelli. Numerosi gli ...