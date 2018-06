Maltempo Abruzzo | mareggiate sul litorale | è allarme erosione

Abruzzo - ondata di Maltempo : Lanciano allagata dopo nubifragio : Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio Continua a leggere L'articolo Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio proviene da NewsGo.

Maltempo Abruzzo : 1 - 6 milioni per le aziende colpite : Deliberati gli importi (1.624.256,41 euro) per i finanziamenti agevolati per i titolari di aziende nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal Maltempo l’11 e il 13 novembre, il 1° e 2 dicembre 2013 e a febbraio e marzo 2015. La delibera del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo Maltempo Abruzzo: 1,6 milioni per le aziende colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - dissesto idrogeologico in Abruzzo : ok a 4 interventi per 15 milioni : Sono stati presentati oggi a Pescara i primi quattro interventi per un importo di 15 milioni di euro, previsti nel piano (di 39 progetti) programmato per ridurre il dissesto idrogeologico nell’area del sisma 2016/2017. Sono interventi pianificati, in particolare, per i dissesti dell’Abruzzo che costituiscono pericolo nei centri abitati. I Comuni beneficiari sono Campli (località Castelnuovo, 5.950.000 euro), Civitella del Tronto ...

Maltempo Abruzzo : trasmessi gli elenchi danni del 2013 e 2015 : Sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione gli elenchi delle domande accolte e istruite dai Comuni per i contributi concessi a seguito dei danni derivanti dal Maltempo che ha colpito l’Abruzzo nel novembre e dicembre 2013 (ordinanza n. 150/2014) e nel febbraio e marzo 2015 (ordinanza n. 256/2015), ai sensi dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 372 del 16 ...

Abruzzo - fondi di emergenza per il Maltempo di gennaio 2017 : accreditati 11 - 2 milioni : Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha disposto l’accredito di 11.268.160, in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio abruzzese a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, a valere sulle ulteriori risorse stanziate dal Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 20 dicembre 2017. Si legge in una nota della Presidenza della Giunta regionale. “Sommati – ...

Maltempo Abruzzo : a Crognaleto è emergenza idrogeologica : Il Maltempo in Abruzzo ha causato diversi danni. Strade provinciali per Alvi, Poggio Umbricchio, Macchia Vomano, Cervaro e San Giorgio compromesse da frane e smottamenti. Sotto osservazione Contrada di Vallocchio, per la quale si sta valutando l’eventuale evacuazione degli abitanti a causa della piena del vicinissimo fiume Vomano: le criticità già presenti nel territorio di Crognaleto, in provincia di Teramo, per eventi sismici e ...

Maltempo - lanciato Allerta arancione su Abruzzo - Marche e Sardegna : Roma - La perturbazione di origine atlantica che staziona da qualche giorno sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del Paese, portando piogge e temporali da nord a sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova Allerta meteo: l'avviso prevede in queste ore il persistere di precipitazioni diffuse, ...

Maltempo Abruzzo : strade impraticabili a Valle Castellana : “Le condizioni delle provinciali che insistono sul territorio di Valle Castellana continuano ad essere la vergogna di tutta la nostra provincia, con le strade che alle prime piogge iniziano a franare, a chiudersi ed a diventare impraticabili con le normali vetture, lasciando il territorio spezzato a meta’ in diversi punti e rendendo la viabilita’ una vera e propria odissea per i nostri cittadini“: lo denuncia il sindaco ...

Maltempo Abruzzo : ambulanza finisce fuori strada - illesi gli occupanti : Un’ambulanza della Protezione civile Valtrigno di San Salvo (Chieti) è uscita di strada finendo tra la fitta vegetazione sottostante che ha attutito l’impatto. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada comunale Mulino Cena che collega il centro abitato di Monteodorisio (Chieti) alla fondovalle Sinello. I due volontari a bordo non hanno riportato ferite, con loro non c’erano altri passeggeri né pazienti. Il conducente ha ...

Maltempo Abruzzo : allagamenti a Montesilvano - chiusi sottopassi : Il Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo sta determinando criticità anche a Montesilvano: segnalati allagamenti e disagi. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza. Al lavoro le idrovore della Protezione civile locale e regionale. chiusi al traffico il sottopasso di via De Gasperi, viale Europa e via Aldo Moro. Il Comune raccomanda ai cittadini “la massima prudenza e di osservare ...