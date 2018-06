Malta non vuole i migranti su Lifeline Matteo Salvini chiude i porti

"Lifeline qui non sbarca" Nuovo scontro con Malta : Un Nuovo caso Aquarius, solamente un po' più complicato. La nave Lifeline, che giovedì mattina aveva preso a bordo 224 profughi , 'in acque internazionali' - dicono loro - mentre Italia e Libia li ...

Salvini : Lifeline vada a Malta. La Valletta : non è nostra competenza | : Prosegue la polemica tra il ministro dell'Interno e la Ong: "Dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato". Anche per l'esponente M5s la nave deve andare all'isola, ma il Governo dice no

Migranti - Toninelli a Tgcom24 : "Sequestro della nave Lifeline se non va a Malta" | Video : "Se la nave Ong Lifeline non andasse verso il porto di Malta, cosa che dovrebbe e deve fare per il senso di umanità e per il rispetto del diritto del mare, verrà immediatamente sequestrata". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture a Tgcom24.

Lifeline - Madrid offre aiuto. Toninelli : “Se la nave non attracca a Malta parte il sequestro” : La nave dell'ong tedesca Lifeline attende ancora un porto in cui attraccare. Per il governo italiano l'accoglienza spetta a Malta, ma l'isola ha detto di non aver ricevuto alcuna richiesta ufficiale. Il ministro Toninelli ha detto che i porti italiani non accoglieranno i 224 migranti.Continua a leggere

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | Da Roma la richiesta ufficiale a Malta : "Fate attraccare la nave" : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

