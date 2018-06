Malta | Lifeline parta | evitare escalation

Malta : "La Lifeline ha violato regole" : 13.02 La " Lifeline ha violato le regole ignorando le direttive italiane nell'area di ricerca e soccorso davanti alla Libia". Lo scrive su twitter il premier maltese Muscat, secondo il quale la nave con centinaia di migranti a bordo "dovrebbe spostarsi dalla sua posizione verso la sua destinazione originaria per prevenire escalation". "Nonostante non abbia alcuna responsabilità -scrive ancora Muscat- Malta ha consegnato forniture umanitarie e ...

Sulla Lifeline nuove tensioni tra Italia e Malta : Il destino della nave con 239 migranti a bordo riapre il conflitto sull'accoglienza. Nonostante il pressing Italia no ieri il governo maltese si è dichiarato 'non competente' rifiutandosi di aprire il ...

"Lifeline qui non sbarca" Nuovo scontro con Malta : Un Nuovo caso Aquarius, solamente un po' più complicato. La nave Lifeline, che giovedì mattina aveva preso a bordo 224 profughi , 'in acque internazionali' - dicono loro - mentre Italia e Libia li ...

Lifeline - Malta rifiuta la richiesta dell'Italia : "Non accoglieremo i migranti" : 20.30 - La richiesta inoltrata dalla Capitaneria di porto italiana a Malta è stata rispedita al mittente. Il governo maltese ha risposto negativamente a quella che era a tutti gli effetti una richiesta ufficiale di accogliere la nave Lifeline e far sbarcare i 224 migranti che sta trasportando, rifiuta ndo di fatto ogni tipo di intervento in favore dell'imbarcazione della Ong olandese. Malta si è detta disponibile soltanto ad effettuare "un ...

Lifeline - Salvini : Malta irresponsabile : 21.25 "C'è un'associazione tedesca, una nave che batte bandiera olandese, il tutto in acque maltesi e se ne fregano tutti" replica il ministro dell'Interno Matteo Salvini, alla decisione di Malta di non soccorrere la nave Lifeline. "Ditemi voi se questa è Europa, ma sicuramente questa nave non arriva in Italia", aggiunge il Ministro. "Se i maltesi si comportano così sapremo come reagire, state tranquilli" perché "navi fantasma cariche di ...