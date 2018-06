Magliette diverse e bottiglie speciali | il messicano in «quarantena» Mondiale

vanityfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Quando è entrato in campo a 15 minuti dalla fine nella sfida contro la Germania, Rafael Marquez ha eguagliato il record di cinque Mondiali disputati, alla pari di Gigi Buffon e Lothar Matthaus. Lo storico difensore del Messico, però, nell’ultimo grande appuntamento della sua carriera non si sarebbe mai immaginato di finire in una sorta di «». Colpa del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che lo scorso anno lo ha inserito in una blacklist a causa di un presunto riciclaggio di denaro in favore di alcuni cartelli della droga. LEGGI ANCHENon solo «Beckham-Gislason»: tutti i belli d'Islanda Marquez ha sempre negato tutto ma, nonostante non sia mai stato accusato penalmente, ha dovuto sottostare al provvedimento. E con lui anche la Federcalcio messicana che, per evitare di perdere i suoi interessi negli States, ha preparato la trasferta in Russia nei minimi dettagli: chi entra ...