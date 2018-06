MACRON Vs SALVINI SUI MIGRANTI Per i due Stati la necessità di coordinarsi con le

Lo scontro MACRON-Salvini infiamma il vertice di Bruxelles : Piuttosto, ha detto Macron nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Sanchez al termine di un incontro all'Eliseo, siamo di fronte a una "crisi politica" scaturita da ...

MACRON : "In Italia non c'è una crisi migratoria" Salvini : "Arrogante - apra i porti francesi" : 18.24 - Anche l'altro vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio replica al presidente francese, via Facebook: "Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completamente fuori dalla realtà. Evidentemente i governi Italiani precedenti gli avevano raccontato che il problema non esisteva, forse per far continuare indisturbato il business dell'immigrazione. È ufficialmente ...

MACRON a Roma martedì per incontrare il Papa - e non Salvini - : Roma, 23 giu. , askanews, Per uno scherzo del calendario e dell'etichetta diplomatica, la visita del presidente francese Emmanuel Macron al Papa, martedì prossimo, segna, al di là delle intenzioni dei ...

MACRON : "in Italia non c'è una crisi migratoria" Salvini : "arrogante - apra i porti francesi" : 18.24 - Anche l'altro vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio replica al presidente francese, via Facebook: "Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completamente fuori dalla realtà. Evidentemente i governi Italiani precedenti gli avevano raccontato che il problema non esisteva, forse per far continuare indisturbato il business dell'immigrazione. È ufficialmente ...

MACRON contro l'Italia : "Mentono sui migranti". Salvini : "Arrogante - apra i porti" : Macron: "Crisi politica, non migratoria" - Ma per Macron, in conferenza stampa con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, quella in Europa non è una crisi migratoria, ma una "crisi politica". ...

Migranti - MACRON : sanzioni a chi non accoglie rifugiati. Salvini e Di Maio contro la Francia : I?leader si europei preparano il vertice europeo sui Migranti di domani. Quello che si annuncia è un summit tesissimo, anche alla luce della nuova, dura polemica dei due vicepremier italiani contro il presidente francese Emmanuel Macron, definito «arrogante» da Salvini che ha invitato la Francia ad aprire i porti e a fermare i respingimenti a Ventimiglia. Per Di Maio, invece, «la Francia con i suoi respingimenti alimenta l’emergenza ...

Matteo Salvini - la riposta furiosa agli insulti di MACRON : 'Arrogante e bugiardo : riapri i porti' : Matteo Salvini risponde a stretto giro all'ultima provocazione del presidente francese Emmanuel Macron che ha sminuito l'emergenza immigrazione in Italia. Il ministro dell'Interno ha invitato 'l'...

Migranti - Salvini : "MACRON arrogante - apra i porti". Scontro con Parigi : Guardia costiera italiana alle navi: "Se in acque libiche non chiamate più noi". La Lifeline chiede aiuto: "Servono rifornimenti". Malta: "Torni indietro per evitare esclation"

Migranti - braccio di ferro Italia-Francia. Salvini : “MACRON arrogante - apra i porti” : Continua il botta e risposta tra Matteo Salvini e Emmanuel Macron sul tema dei Migranti alla vigilia dell'incontro a Bruxelles di domenica 24 giugno. Per il capo dell'Eliso, si devono prevedere "sanzioni" contro i Paesi europei che si rifiutano di accogliere. Ma il leghista frena: "arrogante".Continua a leggere

Vertice Ue - MACRON 'Mente chi dice che Italia vive crisi migratoria'. Salvini 'Arrogante apra i porti'. Di Maio 'Nostro nemico numero uno' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il botta e risposta dopo un'intervista del ministro dell'Interno Italiano a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il ...

Migranti - Salvini contro MACRON : “Arrogante - apra i porti francesi” : Migranti, Salvini contro Macron: “Arrogante, apra i porti francesi” Migranti, Salvini contro Macron: “Arrogante, apra i porti francesi” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini contro Macron: “Arrogante, apra i porti francesi” proviene da NewsGo.

Vertice Ue - MACRON 'Mente chi dice che Italia vive crisi migratoria'. Salvini 'Arrogante apra i porti' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il botta e risposta dopo un'intervista del ministro dell'Interno Italiano a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il ...

MACRON : mente chi dice che ltalia vive crisi migratoria. Salvini : "Arrogante - apra i porti" : Per Macron esiste "una crisi politica" provocata da "estremisti che giocano sulle paure. Ma non bisogna cedere nulla allo spirito di manipolazione o ipersemplificazione della nostra epoca". "Voglio ...

MACRON : sanzioni a chi non accoglie i rifugiati. Salvini : “È un arrogante - apra i suoi porti” : «Bisogna essere chiari e guardare le cifre. L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria come c’era fino all’anno scorso. Chi lo dice, dice una bugia», dice il presidente francese all’Eliseo dopo l’incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez sottolineando che gli sbarchi rispetto all’anno scorso sono calati dell’80%. Per Macron, siamo invece in...