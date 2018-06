Macron | sanzioni a chi non accoglie i rifugiati Salvini | “È un arrogante | apra i suoi

lastampa

(Di sabato 23 giugno 2018) «Bisogna essere chiari e guardare le cifre. L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria come c’era fino all’anno scorso. Chi lo dice, dice una bugia», dice il presidente francese all’Eliseo dopo l’incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez sottolineando che gli sbarchi rispetto all’anno scorso sono calati dell’80%. Per, siamo invece in...