Macron | ' L' Italia non ha una crisi migratoria' Salvini | ' Sì dell' Italia non è scontato'

Macron : Italia non ha crisi migratoria : Per Macron, siamo invece in presenza in Europa "di una crisi politica" scaturita da "estremisti che giocano sulle paure. Ma non bisogna cedere nulla allo spirito di manipolazione o ...

Macron al Governo Italiano : "Populisti come la lebbra" : Nella giornata in cui il Governo Lega-5 Stelle ha nuovamente chiuso i porti alle navi delle Ong, Emmanuel Macron è tornato ad alzare i toni parlando del Governo Italiano, pur senza citarlo direttamente. Durante un discorso pubblico a Quimper, il Presidente francese è tornato a parlare dei "populisti", paragonandoli alla lebbra: "Voi li vedete crescere come una lebbra un po' dappertutto in Europa, nei Paesi in cui non pensavamo fosse possibile ...

Salvini : Macron eccede in champagne - non rompa a Italia : Salvini: prossimi dieci barconi vanno a Marsiglia Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno. Il presidente della Repubblica francese Macron è “un signorino educato che eccede in champagne. Lui a Ventimiglia schiera la polizia, non rompa le scatole all’Italia, lezioni da Macron non le prendiamo. Ci dia il numero di telefono della sua capitaneria di porto e i prossimi dieci barconi vanno a ...

Salvini : Macron mi fa vergonare - porti italiani indisponibili : Roma, 22 giu. , askanews, 'Abbiamo fatto sbarcare in Italia in questi anni 650.000 persone e ci sono i maltesi o i francesi ci danno lezione? Mi vergogno che ci sia al governo un signore come Macron, ...

