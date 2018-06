Macron | ' Bugiardo chi dice che Italia vive crisi migratoria' Di Maio | ' Rende Francia

Vertice Ue - Macron 'Bugiardo chi dice che in Italia c è emergenza migranti'. Salvini 'Arrogante apra i porti' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il ministro a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il presidente francese: 'Ogni Paese prenda in modo organizzato le ...