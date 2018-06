Macron a Roma martedì per incontrare il Papa | e non Salvini

Migranti - ecco il piano europeo : centri di sbarco in Nord Africa. Merkel-Macron aprono a Roma : Non più negli hotspot italiani: i Migranti soccorsi in mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale potrebbero ben presto sbarcare in apposite «piattaforme regionali», centri...

Merkel ritrova Macron - Italia ai margini : istituzioni Ue preoccupate per le scelte unilaterali di Roma : Il governo gialloverde che doveva farsi valere in Europa rischia di rimanere 'stritolato' nel solito asse franco-tedesco, perenne e inscalfibile, oggi rinvigorito dall'intesa tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron sui respingimenti dei migranti già registrati nei paesi di primo approdo. Come l'Italia o la Grecia, i due Stati Ue dove si riversa la maggioranza degli arrivi nel continente. Il sostegno dell'alleato francese è proprio ...

Migranti - Macron : “Asse Roma-Berlino-Vienna? Diffido di queste formule. Mai portato fortuna nella storia” : Il presidente austriaco, Sebastian Kurz, ha parlato nei giorni scorsi di un “asse dei volenterosi” tra Vienna, Berlino e Roma per la gestione dell’immigrazione. Sul punto, il presidente francese Emmanuel Macron, ha tagliato corto, ricorrendo alla storia: “Diffido di questi ‘assi’. Non hanno mai portato fortuna”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’incontro bilaterale a Parigi tra ...

Conte si è dimenticato del Niger Macron blocca i militari italiani Anche l'Africa divide Roma e Parigi : A proposito di immigrazione: un punto fondamentale, sul quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi avrebbe dovuto lungamente discutere nel suo incontro Parigino con il collega Emmanuel Macron (e invece non lo ha fatto), è la nostra missione militare in Niger Segui su affaritaliani.it

Salvini cambia gli equilibri Ue Merkel più vicina a Roma e Mosca Macron grande sconfitto. E Trump... : ANALISI/ Con il caso Aquarius il leader della Lega è già riuscito a creare una breccia nella politica europea. L'asse con Vienna e Seehofer costringe la Merkel a cambiare direzione. Putin ride, Macron piange Segui su affaritaliani.it

Aquarius - l’Italia non perdona Macron : «O si scusa o Conte non andrà a Parigi». Merkel : «Non lasciamo Roma da sola» : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Romano Prodi - lo schiaffo a Macron dopo le accuse all'Italia : 'Parole intollerabili da chi ha fatto la guerra alla Libia' : Il presidente della Francia Emmanuel Macron è riuscito nell'impresa di riunire tutti gli italiani contro di sé. Anche chi non si sarebbe mai sognato di sostenere il governo Lega-M5s, come l'ex premier ...

Aquarius - Macron : Italia cinica e irresponsbile. Spagna : rischi penali per Roma. I migranti a Valencia su navi italiane : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo,...

Il doppio binario di Macron ruolo centrale per Roma nella riforma dell’Europa : Per modellare la «sua» nuova Europa, Emmanuel Macron ha scoperto di aver bisogno dell’Italia quasi quanto della Germania. Lo schema su cui ragionano all’Eliseo richiede un accordo col governo gialloverde per dare all’impianto futuro dell’Unione l’ampio contenuto di flessibilità e solidarietà che il presidente reputa necessario. Anche la Spagna, pen...