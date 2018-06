“Ma non voleva risparmiare sulle scorte?” - Cirinnà contro Salvini : Roma, 23 giu.(AdnKronos) – “Ma non voleva risparmiare sulle scorte?”. Così la deputata Pd Monica Cirinnà attacca via Twitter il ministro dell’Interno . “Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l’ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan ‘No moschee, tornerò per il campo rom'”, scrive Cirinnà sui social, pubblicando una foto che immortala diverse ...

Caso Maugeri - sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore : “Ma io non ho nulla” : Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” Continua a leggere L'articolo Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” proviene da NewsGo.

Caso Maugeri - sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore : “Ma io non ho nulla” : Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” Continua a leggere L'articolo Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni | L’ex governatore: “Ma io non ho nulla” proviene da NewsGo.

Il caso “Maurizio Stirpe” - l’uomo che esporta nel mondo Frosinone : Roma. Tutte le strade portano in questi giorni a Frosinone, città la cui squadra di calcio è tornata in serie A al termine della rocambolesca finale playoff con contestazione del Palermo, palloni un po’ grossier volati in campo dalla panchina, arbitro contestato, ricorso respinto, guerra verbale e d

Lanciano - 96enne vuole il divorzio diretto : “Mai consumate le nozze. Non conosce neanche il cognome della moglie” : Certe cose non hanno età. A Lanciano un uomo di 96 anni, dopo dieci anni di matrimonio in bianco, chiede il divorzio dalla sua seconda moglie, più giovane di lui di 41 primavere. vuole il divorzio diretto, senza nessun avvio delle normali procedure di separazione. Per “giusta causa”: non ha mai consumato il rapporto coniugale, infatti. E non certo per sua volontà. La donna, che ha 55 anni, lo avrebbe illuso, irretito e raggirato, non ...

“Ma quella non è la sposa” : gli invitati a bocca aperta in chiesa : Le porte della chiesa che si aprono, gli invitati che voltano all’unisono lo sguardo alle loro spalle, una donna che entra in scena trionfalmente vestita di bianco, sorridente. La scena più classica alla quale si può assistere partecipando a un matrimonio, verrebbe da pensare. Peccato che gli occhi dei presenti si siano improvvisamente sgranati per lo stupore, accorgendosi che la persona in questione non era affatto la sposa e, ...

Astronomia : “Marte come non lo avete mai visto!” - il 27 giugno la presentazione delle foto di CaSSIS : Mercoledì 27 giugno si terrà, presso la sede dell‘Agenzia Spaziale Italiana, l’evento “Marte come non lo avete mai visto! CaSSIS – Prime immagini“: verranno presentate le prime foto riprese dallo strumento CaSSIS in orbita intorno al Pianeta Rosso. Un importante appuntamento che svelerà, nei suoi dettagli, Marte. Le immagini, mai viste prima, sono state scattate dallo strumento CaSSIS, la fotocamera progettata ...

Macron striglia lo studente/ Video - “Manu? Chiamami signor presidente e non fare l’imbecille” : Macron striglia lo studente, Video, “Manu? Chiamami signor presidente e non fare l’imbecille”. Il siparietto in occasione della chiusura della cerimonia ufficiale al Mont-Vale’rien(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:05:00 GMT)

Migranti - Laura Boldrini : “Matteo Salvini non è all’altezza - senza le Ong conteremmo solo i morti in mare” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha polemizzato ieri ripetutamente con il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispetto alla questione immigrazione. Per la deputata, senza le Ong ora ci saremmo limitati a fare la conta dei cadaveri dei Migranti e la gestione di Salvini "non è professionale, non è all'altezza delle sfide".Continua a leggere

Davide Casaleggio e la cena delle nomine con Lanzalone/ Video - “Mai fatta questa cena - Parnasi non lo conosco” : Davide Casaleggio e la cena delle nomine con Lanzalone, Video, “Mai fatta questa cena, Parnasi non lo conosco”. Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Greenpeace : l’UE rimuove le barriere alla rivoluzione energetica “Ma l’obiettivo di crescita delle rinnovabili non è adeguato” : “I pannelli solari potranno presto coprire milioni di tetti in tutta Europa, permettendo ai cittadini di diventare parte attiva nella transizione a un sistema di energia rinnovabile, grazie all’accordo raggiunto ieri in seno all’Unione europea. I governi europei – spiega in una nota Greenpeace – hanno però frenato gli sforzi del Parlamento per aumentare il peso delle rinnovabili nel sistema energetico europeo, prevedendo un ...

Usa - il necrologio shock dei figli di una 80enne : “Mamma non ci mancherai” : Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: “Mamma non ci mancherai” Quello di Gina e Jay è tutt’altro che un messaggio commovente: “Ci hai abbandonati e sei fuggita con il fratello di papà”. Ma su Twitter difendono la donna Continua a leggere L'articolo Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: “Mamma non ci mancherai” proviene da NewsGo.

“Ma dai!”. Incredibile Barbara D’Urso : dove la vedremo. Archiviato il Grande Fratello - ecco l’annuncio clamoroso. I fan non stanno nella pelle : Il Grande Fratello se l’è già lasciato alle spalle (con la vittoria del viterbese Alberto Mezzetti) insieme alle mille polemiche di questa ultima edizione (che comunque ha registrato numeri pazzeschi). Barbara D’Urso è concentratissima sulle sue prossime avventure professionali e torna a stupire tutti con una novità Incredibile. Dal Grande schermo dei talk show pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice ...

MotoGp – Le lacrime di Lorenzo e il contatto di Marquez a Petrucci - Domenicali ci va giù pesante : “Marc non deve permettersi…” : Claudio Domenicali non le manda a dire a Marc Marquez, l’a.d. Ducati senza peli sulla lingua! E sulla vittoria di Lorenzo al Mugello… Grande festa ieri in casa Ducati per la splendida doppietta del Mugello. Davanti al pubblico italiano, Jorge Lorenzo ha trovato la sua prima vittoria in sella alla Desmosedici Gp, dopo un lungo periodo di fatiche, richieste e sacrifici. Nonostante le delusioni e le tante chiacchiere riguardanti il suo ...