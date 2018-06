Lukaku-Hazard | la coppia d’oro di un Belgio che fa paura | da underdog di lusso a

sportfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Ilstrapazza la Tunisia con 5 gol, trascinato dae Batshuayi. I ragazzi del ct Martinez si candidano ad essere una delle squadre favorite per la vittoria finale In un Mondiale in cui le big vincono senza convincere, e in alcuni casi steccano pure, ilè pronto a trasformarsi dadia una delle favorite alla vittoria finale. La formazione allenata dal ct Martinez ha spazzato via la Tunisia, squadra modesta ma che aveva fatto soffrire per 90 minuti l’Inghilterra, firmando 5 gol. Ilè una squadra completa: unisce fisico e qualità, ha giocatori affermati in ogni ruolo e può vantare un grande potenziale offensivo. A tante squadre sono mancati i gol dei bomber in queste prime partite, ma non al: grazie alla doppietta di oggi e al gol all’esordio contro Panama,è arrivato a quota 3 gol nella kermesse mondiale, mentre sono 40 ...