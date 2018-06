L' Ue già a dieta | no a whiskey e burro di arachidi

Dieta per un'abbronzatura perfetta : ecco cosa si mangia : La Dieta per un'abbronzatura perfetta prevede il consumo di specifici alimenti che possono far bene alle pelle e proteggerla in maniera sana.

Dieta per la donna nervosa : ecco cosa mangiare per dimagrire : La Dieta della donna nervosa può far dimagrire fino a 2 chili in 15 giorni. Lo schema della settimana è semplice. ecco cosa si mangia e come funziona

La dieta per prevenire le malattie croniche / La scienza si pronuncia - ecco cosa mangiare per stare bene : La dieta per prevenire le malattie croniche, la scienza si pronuncia: ecco cosa si deve mangiare per stare davvero bene. L'alimentazione è alla base della nostra salute.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:32:00 GMT)

Dieta Ornish per dimagrire : si mangia frutta e verdura : La Dieta Ornish può far dimagrire di qualche chilo in una settimana. Per funzionare va ridotti del dieci per cento il fabbisogno clorico quotidiano

Dieta contro stitichezza : ecco cosa si mangia : La Dieta contro la stitichezza aiuta a regolarizzare l'intestino e rivitalizza la flora intestinale. E' semplice da seguire. ecco cosa si mangia.

PANZIRONI E LA DIETA PER VIVERE FINO A 120 ANNI/ Denunciato dall’ordine dei medici - già pizzicato da Le Iene : PANZIRONI e la DIETA per VIVERE FINO a 120 ANNI: Denunciato dall’ordine dei medici del Lazio, ma il suo libro va a ruba. Il giornalista pubblicista sponsorizza la cura miracolosa su web e tv(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:47:00 GMT)

Dieta e “trucchi” per dimagrire : ecco cosa mangiare a colazione per perdere peso : Saltare la prima colazione, o non assumerla in maniera adeguata, ha un effetto sull’aumento di peso, in ogni fascia di età, come confermano numerosi studi. Non solo: uno studio appena pubblicato ha messo in evidenza che le abitudini scorrette dei genitori, come saltare la prima colazione, possono influenzare le abitudini alimentari dei figli, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo dell’obesità infantile (Okada C, Tabuchi T, Iso H., ...

Dieta mangia tutto per dimagrire 6 chili : La Dieta mangia tutto può far dimagrire fino a 6 chili. E' equilibrata ma povera di grassi. Ecco il menù tipo di un giorno con varianti.

Tumore alla prostata - la dieta che può salvare gli uomini : i tre cibi da mangiare in abbondanza : Una dieta ad hoc per gli uomini: anche così si può prevenire il Tumore alla prostata, una della patologie più diffuse tra i maschi sopra i 50 anni. Secondo uno studio di Harvard citato dal Corriere della Sera, consumare salsa di pomodoro da 2 a 4 volte alla settimana riduce del 35% il pericolo di sv

“Ecco cosa mangia Kate Middleton in un giorno” : la dieta della duchessina : Kate Middleton: 36 anni, figlia di due ex assistenti di volo, moglie di William d’Inghilterra, duchessa di Cambridge, 3 figli, classe ed eleganza innate e… fisico stratosferico. Difficile, anzi difficilissimo, farle un appunto perché, tra beauty look e outfit è sempre impeccabile. È chiaro che da quando è entrata a far parte della famiglia reale britannica (ma anche ai tempi del fidanzamento con William) è ...

Dieta dei fagioli per dimagrire 3 chili mangiando sano : La Dieta dei fagioli può far dimagrire fino a 3 chili in una settimana. Si mangiano alimenti semplici ed è facile da seguire. Ecco cosa si mangia.

8 atteggiamenti che rovinano la dieta : In vista della prova costume sono molti coloro che iniziano una vera e propria lotta con l’ago della bilancia. Ma perché a volte è difficile perdere peso? «Sono tanti i fattori che possono influire in modo negativo sulla perdita di peso, a partire da un’alimentazione scorretta o da un’eccessiva sedentarietà, fattori chiave in grado di gravare sul bilancio energetico giornaliero. Su tutto ciò possono influire anche periodi di stress o condizioni ...

Dieta di giugno : cosa mangiare per dimagrire in 10 giorni : Sfiziosa, buona, sana: la Dieta di giugno consente di dimagrire diversi kg in soli 10 giorni, rimodellando il fisico e preparandoci alla prova costume. L’estate è arrivata ed è il momento di perdere peso sfruttando i cibi di stagione. Il caldo in questo caso è un ottimo alleato perché quando la temperatura sale abbiamo voglia di mangiare molta più frutta e verdura. Nel mese di giugno il banco dell’ortofrutta si colora, con tanti ...

Dieta dello sport/ I cibi consigliati da mangiare prima e dopo l'allenamento : Dieta dello sport, i cibi consigliati da mangiare prima e dopo l'allenamento: sempre più italiani non seguirebbero l'alimentazione corretta soprattutto quando sono sotto sforzo fisico.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:38:00 GMT)