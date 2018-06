Lubiana | È di Davide Maran il corpo ritrovato nel fiume

blogo

: Il corpo ritrovato nel fiume a Lubiana è di Davide Maran, lo studente italiano scomparso a marzo in Slovenia - HuffPostItalia : Il corpo ritrovato nel fiume a Lubiana è di Davide Maran, lo studente italiano scomparso a marzo in Slovenia - infoitestero : Cadavere trovato in fiume a Lubiana: è Davide Maran, studente italiano scomparso a marzo - ANNAQuercia : Davide Maran, polizia di Lubiana: 'Ritrovato nel fiume corpo dello studente scomparso il 25 marzo' - Il Fatto Quoti… -

(Di sabato 23 giugno 2018) È diilmartedì scorso nelLjubljanica a, in Slovenia. Le autorità locali hanno diffuso oggi la notizia aggiungendo che dall'autopsia sul cadavere dello studente di 26 anni originario di Cento (Ferrara) non ci sono segni di violenza.era aper motivi di studio.L'ultima traccia del giovane domenica 25 marzo all'alba mentre a piedi percorreva via Kersnikova a. La polizia slovena aveva poi lanciato un appello per rintracciare due persone che in quello stesso arco di tempo avevano portato a spasso un cane nella zona in cui il giovane italiano è stato inquadrato dalle telecamere di sicurezza per l'ultima volta.Studente italiano scomparso in Slovenia: è giallo3 aprile 2018Sono ore d’angoscia per i familiari di, il 26enne di Cento, in provincia di Ferrara, scomparso ain Slovenia da ormai 10 giorni. ...