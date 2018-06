Lotta alla povertà | aiuti per 130mila L' assegno unico sale da 57 a 78 milioni

Censimento rom - abbiamo confuso la Lotta alla povertà con la lotta ai poveri : Leo ha 14 anni, lo sguardo sveglio e sempre una maglietta color marrone con una fantasia improbabile e decisamente fuori moda. Lui ha molti fratelli e sorelle dei quali, per imperscrutabili motivi ignoti a diversi cittadini benpensanti, è diventato il padre e la madre. Si occupa quotidianamente di accompagnare a scuola i più piccoli e di andare dal medico di base per le medicine e le visite dei fratelli maggiori. Leo non frequenta più la scuola ...

Carlo Dragonetti - il discorso in cinese del 24enne italiano alla cerimonia di laurea che ha conquistato tutti : “Non smettete mai di Lottare per i vostri obiettivi” [VIDEO] : Pugliese, 24 anni, da 4 in Cina a studiare relazioni internazionali e international business all’Università Normale di Shanghai. Carlo Dragonetti è diventato una star del web in pochi minuti grazie al suo discorso alla cerimonia di laurea. Scelto tra 36.000 studenti, ha pronunciato il suo discorso, tutto in cinese, con sicurezza ed orgoglio davanti a circa 8.000 persone, tra cui i genitori arrivati dall’Italia. L’ironia, l’entusiasmo e la ...

ENEA - Moneta : Italia prima in UE per la Lotta alla povertà energetica : Teleborsa, - ENEA ha presentato oggi il 7° Rapporto Annuale sull'Efficienza energetica , RAEE, , che fa un punto sul raggiungimento degli obiettivi posti dall'UE e dalla SEN, mettendo in luce ...

Frizzi vince il premio Alberto Sordi alla memoria - a ritirarlo la moglie CarLotta : Un altro importante riconoscimento per Fabrizio Frizzi a tre mesi dalla sua morte. Al conduttore il premio alla memoria della Fondazione Alberto...

Siracusa : balLottaggio - ct pallanuoto Campagna scende in campo per Reale : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Il ct della nazionale di pallanuoto Sandro Campagna scende in campo a fianco del candidato sindaco di Siracusa Ezechia Paolo Reale che domenica 24 giugno andrà al ballottaggio con il candidato civico Francesco Italia. "Ho fatto una scelta di cuore e di testa. Di passio

La tempesta tropicale CarLotta si avvicina alla costa del Messico : rischio alluvioni e frane : La tempesta tropicale Carlotta si avvicina alla costa pacifica del Messico, vicino Zihuatanejo: sta generando piogge intense che innalzano il rischio di alluvioni e frane. Carlotta è la terza tempesta (della stagione degli uragani nel Pacifico) a cui è stato assegnato un nome: il suo centro si trova a circa 90 km sudest da Zihuatanejo, e secondo lo U.S. National Hurricane Center i suoi venti massimi sostenuti raggiungono i 75 km/h). Si muove in ...

Clima : contributo alla Lotta alla desertificazione dall’agricoltura : “Il degrado del suolo, la perdita di biodiversità e i cambiamenti Climatici sono tre facce diverse di un’unica sfida mondiale”. Lo evidenzia Confagricoltura alla vigilia della ‘Giornata mondiale della lotta alla desertificazione’, indetta dall’Onu per domani 17 giugno. ll degrado del suolo – ricorda l’Organizzazione degli imprenditori agricoli – mette a repentaglio il benessere di almeno 3,2 ...

Classifica Giro di Svizzera 2018 / La maglia gialla e il focus sulla Lotta a punti (8^ tappa Bellinzona) : Classifica Giro di Svizzera: la maglia gialla è di Richie Porte alla vigilia della 8^ tappa, prevista oggi a Bellinzona. Vediamo le altre graduatorie alla penultima frazione della corsa.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:43:00 GMT)

Vent'anni di Lotta alle mafie e alla corruzione. L'esperienza di Avviso Pubblico : ... Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico; Paolo Borrometi, giornalista dell'Agi e direttore del sito di informazione 'La Spia'; Alberto Vannucci, professore ordinario di Scienza ...

Sergio Costa - ministro dell’Ambiente : “Le priorità? Terra dei Fuochi e Lotta alla corruzione” : Sergio Costa, neo-ministro dell'Ambiente fortemente voluto da Luigi Di Maio nel governo del cambiamento, illustra ai microfoni di Fanpage.it le priorità del suo dicastero: "Messa in sicurezza e bonifica della Terra dei Fuochi e dei Sim, creazione del deposito nazionale delle scorie nucleari e legge incisiva sulla corruzione per fermare le ecomafie".Continua a leggere

Francesca ALotta/ Dal successo con Aleandro Baldi alla rivincita con Fausto Leali (Ora o mai più) : Francesca Alotta prende il posto di Donatella Milani a Ora o mai più. Il successo arrivò a Sanremo 1992 con "Non amarmi" in coppia con Aleandro Baldi.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:06:00 GMT)

Roma - PalLotta scherza su Alisson e Nainggolan. Ma dalla Spagna danno il brasiliano al Real : "Erano risposte sarcastiche", si è difeso il presidente giallorosso, ma Perez pagherà il brasiliano 75 milioni di euro più bonus