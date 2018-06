Lorenzo Riccardi nella bufera | circolano sue foto imbarazzanti sul web?

lanostratv

: La 'storia' tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella ha rotto così il cazzo che spero che il signor Lorenzo Riccardi… - blaccckout : La 'storia' tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella ha rotto così il cazzo che spero che il signor Lorenzo Riccardi… - anticipazionitv : Scandalo per Lorenzo Riccardi arrivano foto intime in rete! ?????? - UominiedonneTV : E adesso veniamo a parlarvi di Lorenzo Riccardi , come insomma non ne parlassimo già abbastanza, l'ho detto e lo ri… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Uomini e Donne: ci sonoa luci rosse suldipassata edizione di Uomini e Donne uno dei protagonisti più discussi è stato senza ombra di dubbio, il quale per mesi è stato conteso dalle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Tuttavia queste ultime due hanno poi scelto altri ragazzi, lasciando con un pugno di mosche in mano l’ex corteggiatore di origini napoletane. E in queste ultime ore il ragazzo ha fatto molto parlare anche per un altro motivo. Quale? Pare che sui social stiano circolando delle suedecisamente compromettenti.pubblicate da una ragazza, la cui identità è sconosciuta. Sono stati tanti però in questi minuti a pensare che la ragazza in questione potrebbe essere una sua ex fidanzata oppure una ex fiamma, che avrebbe solo colto l’occasione per vendicarsi per un torto magari ricevuto in passato. Al ...