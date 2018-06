Lo scontro Macron-Salvini infiamma il vertice di Bruxelles

Migranti - Salvini : "Macron arrogante - apra i porti". scontro con Parigi : Guardia costiera italiana alle navi: "Se in acque libiche non chiamate più noi". La Lifeline chiede aiuto: "Servono rifornimenti". Malta: "Torni indietro per evitare esclation"

scontro Italia-Francia - Macron : 'Populisti in Europa come lebbra'. Di Maio : 'Ipocrita e offensivo' : "Domenica al centro della discussione sull'immigrazione ci sarà la proposta italiana e se ne discuterà insieme alle proposte di altri Paesi . L'incontro non si concluderà con un testo scritto, ma solo ...

Migranti - è scontro tra Italia e Francia Macron : ‘Populisti crescono come lebbra’ Di Maio : ‘Offensivo’. Salvini : ‘Un signore’ : A poche ore dal vertice informale in calendario domenica a Bruxelles sul tema dei flussi migratori, la tensione tra Italia e Francia registra un’improvvisa impennata. Dopo l’impuntatura che ha consentito al governo presieduto da Giuseppe Conte di favorire l’accantonamento della bozza di accordo elaborata a Bruxelles e non gradita all’Italia da Parigi è partito un attacco all’indirizzo di Roma. I populisti, ha detto ...

Migranti - scontro Macron-Di Maio 'Populisti come la lebbra'. 'Ipocrita - pensi a Ventimiglia'. Vertice Ue - bozza accantonata : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Migranti - scontro Macron-Di Maio 'Populisti come la lebbra'. 'Ipocrita - pensi a Ventimiglia'. Vertice Ue - la bozza sarà accantonata : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. scontro Macron-Di Maio. E scoppia il caso Lifeline : ROMA. Uno Scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

scontro tra Macron e Di Maio. Il presidente francese : "Populisti come la lebbra". Il vicepremier : "Offensivo e ipocrita su Ventimiglia" : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Migranti - scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» : Pronti a chiudere le frontiere. L’avvertimento più forte è l’unica mossa che non svela in una giornata di incontri, annunci,… L'articolo Migranti, scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - scontro con Merkel e Macron : Francia e Germania a bruxelles proporranno di rimandare i profughi nei paesi di primo ingresso. Il premier Conte sposa la linea dura sostenuta dal Viminale: «La bozza Juncker è insostenibile, così non la firmo»

Conte vede Macron. scontro con Salvini sulle quote dei rifugiati : C’è un misterioso presunto scambio di persona che non è emerso attraverso il comunicato ufficiale dell’Eliseo e la successiva dichiarazione rilasciata da Giuseppe Conte dopo la telefonata notturna del disgelo del presidente francese Emmanuel Macron. Le scuse che aveva preteso il premier, sostenuto con ruvidezza dal ministro dell’Interno Matteo Salv...

scontro FRANCIA-ITALIA/ Il piano nascosto di Macron per eliminarci dalla Libia : Altro che migranti. Dietro lo SCONTRO FRANCIA-ITALIA c'è il piano di Macron per mettere l'Italia fuori dalla Libia. A partire dal summit di Vienna di fine giugno. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:00:00 GMT)FRANCIA vs ITALIA/ Frattini: l'arma segreta di Conte per fermare il traffico dei migrantiG7 NATO E RUSSIA/ Il manuale Dc che tiene a galla l'Italia di Conte, di G. Sapelli

Migranti - è ancora scontro Italia-Francia : Macron non si scusa - Conte rinvia visita all'Eliseo : ROMA - Mentre la nave Aquarius - scortata da due unità italiane - naviga verso Valencia col rischio, tra l'altro, di imbattersi in mare mosso , a 24 ore dalla partenza l'imbarcazione ha ormai doppiato ...

scontro tra populismi sulla pelle dei migranti : Macron attacca Salvini per colpire Le Pen - fingendo superiorità etica sull'immigrazione : Una guerra tra populismi, italiano e francese, sulla pelle dei migranti. Da un lato, Matteo Salvini, sempre più dominus del governo gialloverde e 'guastatore' delle diplomazie europee. Dall'altro lato, Emmanuel Macron, che non ha una superiorità etica da rivendicare in tema di accoglienza, basti guardare i punti caldi di frontiera come Ventimiglia o Calais. Eppure il presidente francese rintuzza gli attacchi di Salvini, non si ...

scontro Italia-Francia - Macron attacca ancora : "Chi caccia le navi provoca" : La mossa del titolare dell'Economia si è resa necessaria dopo i continui strappi dell'Eliseo, non da ultimo quello di mandare l'Incaricata d'Affari Claire Anne Raulin alla Farnesina al posto dell'...