Livorno | bocciatura di massa in due classi | zero promossi “Risultati insufficienti”

(Di sabato 23 giugno 2018) Un solo promosso su 41 ragazzi. È successo all’istituto Trasporti e Logistica “Cappellini” e al professionale “Orlando” di, un polo che accomuna tre istituzioni scolastiche dirette dallo stesso preside, Riccardo Borraccini. Nei giorni scorsi gli studenti di tredavanti ai tabelloni esposti hanno dovuto fare i conti con una “di”. In duecomposte in totale da 24 studenti, nessuno ce l’ha fatta: tutti dovranno ripetere l’anno. In una terza del corso nautico è andata “meglio”: un ragazzo è stato promosso ma ora rischia di restare da solo perché dieci suoi compagni sono stati bocciati mentre gli altri sei dovranno recuperare a settembre i debiti in pagella passando l’estate sui libri anziché in spiaggia. Per loro laè dietro l’angolo ma almeno resta la possibilità di un’ultima chance per riuscire ad avere la sufficienza nelle materie dove si ...