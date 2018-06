Liverpool | offerta super per Asensio dopo che è saltato l’affare Fekir

sportfair

: #Calciomercato... Dopo il mancato passaggio al #Liverpool, #Fekir è entrato nell'orbita Real. #Lopetegui ha chiest… - PClemente68 : #Calciomercato... Dopo il mancato passaggio al #Liverpool, #Fekir è entrato nell'orbita Real. #Lopetegui ha chiest… - FantaLIVEserieA : #FantaliveNews #Fantaliveseriea Il #Liverpool su #Strakosha. Sarebbe il numero uno della #Lazio il primo obbiettiv… - CMaur31 : @GiuSette7 Di ali di talento giovani ne trovi tante, di difensori centrali, giovani e di talento pochi (non lo cono… -

(Di sabato 23 giugno 2018)non volerà aed il club di Jurgen Klopp si sta muovendo per acquistare un altro calciatore di spessore: MarcoLe grandi manovre del mercato fervono anche durante i Mondiali in corso in Russia e uno dei giocatori più ambiti è, che lo scorso anno è sceso in campo in 53 delle 62 partite ufficiali disputate dal Real Madrid, raggiungendo i 2.857 minuti che lo hanno reso il 13esimo giocatore più utilizzato da Zinedine Zidane. Il giocatore ha tanti pretendenti e secondo il Mundo Deportivo, un importante club ha già inviato un’formale al Bernabéu. E’ il, rivale dei blancos nell’ultima finale di Champions League. La squadra guidata da Jurgen Klopp apprezza, e molto, il calcio del giocatore delle Baleari del Real Madrid ed è disposto a fare il follie per ottenere la sua firma. La cifra è stratosferica: 180 milioni di euro. Il ...