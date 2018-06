LIVE Nuoto | Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA | Italia | parte l’assalto all’El

oasport

(Di sabato 23 giugno 2018) Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di gare dideidela Tarragona (Spagna). Il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna) sarà teatro di una tre giorni di gare dimolto interessante, valida per i XVIIIdel. Una rassegna utile per sondare la condizione in vista degli eventi internazionali futuri, uno su tutti gli Europei, programmati dal 3 al 9 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). In casaci sono grandi aspettative. Nell’edizione precedente di Mersin (Turchia), la squadrana della piscina portò a casa qualcosa come 20 ori, 19 argenti e 12 bronzi. Appare evidente che, anche in questa manifestazione, l’voglia recitare un ruolo da protagonista. Nel day-1, vedremo tanti protagonisti della vasca tricolore, in grado di regalarci medaglie ed emozioni forti: Simona Quadarella negli ...