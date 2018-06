LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : DELIRIO ITALIA! GIA' 6 ORI NEL NUOTO! I PADRONI DEL MARE NOSTRUM! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , sabato 23 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

LIVE Italia-Francia - Nations League Volley in DIRETTA : l’eterna sfida a Modena - azzurri per l’onore. Zaytsev-Ngapeth - che duello : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri cercano la vittoria di lusso contro i transalpini nell’eterna sfida tra cugini: al PalaPanini di Modena andrà in scena una partita di lusso, anche se la nostra Nazionale è in difficoltà tecnica e fisica. I ragazzi del CT Chicco Blengini scenderanno in campo soltanto per l’onore e per cercare di regalare ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia in testa a metà gara - Spagna alle spalle di un soffio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia a caccia dell'oro - prima parte delle qualificazioni. Mori guida le azzurre : L'Italia riuscirà a confermarsi Imperatrice del Mediterraneo? OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018 : cronaca in tempo reale, ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia a caccia dell’oro - prima parte delle qualificazioni. Mori guida le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

LIVE Volley - Italia-Grecia Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : gli azzurri cominciano la caccia all’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, match valido per il torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli azzurri incominciano la caccia verso la medaglia d’oro contro un avversario sulla carta abbordabile ma assolutamente da non sottovalutare visto quello che le elleniche sono riuscite a fare ieri contro la nostra Nazionale femminile. In campo ci saranno ragazzi promettenti come Luca Spirito, Fabio ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per le azzurre nel tiro a volo. Italia in semifinale nell’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Italia Francia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato LIVE (Nations league maschile) : diretta Italia Francia: info Streaming video e tv del match contro i galletti di Ngapeth al Pala Panini per la quinta settimana della Nations league di volley maschile.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 10:29:00 GMT)

RISULTATI MONDIALI 2018 / Classifica gironi F-G : gli "italiani" di oggi - diretta gol LIVE score (23 giugno) : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica dei gironi F-G, diretta gol live score delle partite. Altre tre sfide in programma oggi sabato 23 giugno, spicca Germania Svezia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:48:00 GMT)

LIVE Pallamano - Italia-Croazia Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : debutto di fuoco per gli azzurri : Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che quest’oggi ci porterà a Tarragona, dove l’Italia della Pallamano maschile inizia infatti la sua avventura nei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, dove nella prima giornata affronterà la temibile Croazia, che non schiera la sua miglior formazione, ma sarà tuttavia molto insidiosa, e guidata in panchina da Lino Cervar, ex allenatore proprio della Nazionale ...

LIVE Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia per una messe di medaglie! : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Oggi, sabato 23 giugno, al Cambrils Pavilion sono in programma le eliminatorie e le finali di 7 categorie di peso e l’Italia ha tutta l’intenzione di recitare un ruolo da grande protagonista nella cornice iberica, schierando un atleta per ogni categoria di peso. La carta principale da medaglia ...

LIVE Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia - parte l’assalto all’El Dorado! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare di Nuoto dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). Il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna) sarà teatro di una tre giorni di gare di Nuoto molto interessante, valida per i XVIII Giochi del Mediterraneo. Una rassegna utile per sondare la condizione in vista degli eventi internazionali futuri, uno su tutti gli Europei 2018, programmati dal 3 al 9 agosto ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : sabato 23 giugno. Nuoto - karate - tiro a volo…Italia - ricopriti d’oro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia in DIRETTA. 0-3 - azzurri travolti dai Campioni d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena si gioca un incontro fondamentale per le sorti degli azzurri che si giocano il tutto per tutto per la qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per rimanere in corsa e continuare l’inseguimento su Polonia, Brasile, Serbia. Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a una vera e ...