L' Inter piomba su Carvalho E Malcom accetta l' offerta

La bomba di Raimondi : 'Juventus pronta a piombare su un giocatore dell' Inter ' Video : La prossima sessione estiva di Calciomercato vedra' tra le grandi protagoniste [ Video ] l'Inter e la Juventus, per motivi estremamente diversi. I nerazzurri devono chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario, mentre i bianconeri attueranno una piccola rivoluzione, che coinvolgera' ogni reparto. Intanto le due squadre si preparano al finale di stagione ...

L'Inter piomba su Gareth Bale : i dettagli della trattativa Video : Una delle principali protagoniste della prossima sessione di calciomercato potrebbe essere l'#Inter. I nerazzurri, qualora dovessero chiudere il bilancio in pareggio [Video] a giugno, sarebbero finalmente liberi dal fardello del Fair Play Finanziario e potrebbero muoversi con più liberta', pur restando attenti ai conti, come ha dimostrato Suning in questi primi due anni di gestione. In caso di qualificazione in Champions League, però, il colosso ...