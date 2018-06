Liga | il Real Madrid vince il premio fair-play

Ligabue a Palermo per una vacanza “senza scadenze” tra Cefalù e Monreale (foto) : Ligabue a Palermo per godersi una meritata vacanza dopo le fatiche di Made in Italy. Il rocker di Correggio è stato avvistato in Sicilia, dove ha avuto modo anche di incontrare alcuni fan che gli hanno chiesto di immortalare il momento con un selfie, al quale non si è sottratto. Archiviati i successi di Made in Italy, tra film e disco, Ligabue si prende un po' di tempo per sé facendo una vacanza senza scadenze per i giorni successivi. La meta ...

Liga : al Real non bastano Bale e Ronaldo - il Villarreal pareggia : La squadra di Zidane spreca il doppio vantaggio, Martinez e Castillejo salvano il sottomarino giallo

Probabili formazioni Barcellona – Real Sociedad - 38^ Giornata Liga 20-05-18 : Serata di festa e di addii quella che si profila al Camp Nou, nell’ultima gara stagionale del Barcellona, che ospiterà la Real Sociedad. I neocampioni di Spagna non sono riusciti nel record di terminare il campionato da imbattuti, complice l’incredibile sconfitta nell’ultimo turno contro il Levante per 5-4, coi valenciani che erano avanti per 5-1. Questa battuta d’arresto però, non cancella un’annata da ...

Probabili Formazioni Villarreal-Real Madrid Liga - 19-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Villarreal-Real Madrid, 38^giornata Liga 2017-2018, ore 20.45. Villarreal già in Europa League, Real con la testa a Kiev. Al contrario della nostra appassionante Serie A, tutti i verdetti del campionato spagnolo 2017-2018 sono già stati emessi e le squadre non hanno molto da giocarsi, anzi, quest’ultima giornata per alcune può essere addirittura un intralcio. Il riferimento, ovviamente, non può che essere al Real ...

Liga : goleada del Real - Betis e Villarreal in Europa League : Decisivi il pareggio nel derby di Siviglia e la vittoria sul La Coruña. Sei reti dei blancos al Celta

Liga : il Real Madrid ne fa 6. Atletico e Valencia ok : Madrid , SPAGNA, - Una rete di Koke dopo soli 8' è bastata all' Atletico Madrid per espugnare il campo del Getafe. I colchoneros di Simeone sono ora secondi con 78 punti. Valencia quarto a quota 70, ...

Probabili Formazioni Deportivo La Coruña-Villarreal Liga - 12-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Deportivo La Coruña-Villarreal, 37^giornata Liga 2017/2018, ore 18.30. Problema attacco per Seedorf, Calleja fa girare i suoi uomini. Quella in programma al Riazor è una gara tra squadre con umori opposti: i padroni di casa, ormai già da qualche tempo, sono retrocessi insieme a Las Palmas e Malaga, mentre il Villarreal l’anno prossimo sarà ancora in Europa League, anche se ancora è da vedere se direttamente ...

Probabili formazioni Real Madrid – Celta Vigo - 37^ Giornata Liga 12-05-18 : Domani sera al Santiago Bernabeu, ultima recita casalinga per il Real Madrid che ospiterà il Celta Vigo. A 2 giornate dalla fine, entrambe le squadre ormai non hanno più obiettivi e n0n hanno molto da chiedere alla loro classifica. I blancos ormai sono proiettati verso il 26 Maggio, ovvero il giorno della finale di Champions League (la terza consecutiva) contro il Liverpool a Kiev. La formazione di Zidane viene dalla sconfitta nel ...

Liga : Barcellona show - cinquina al Villarreal. Real Madrid battuto dal Siviglia : Nei recuperi della 34esima giornata vincono i blaugrana e gli andalusi. I Blancos falliscono l'aggancio all'Atletico in seconda posizione

Probabili formazioni Siviglia – Real Madrid - recupero 34^ Giornata Liga 9-05-18 : Domani sera al Sanchez-Pizjuan, il Real Madrid cercherà l’assalto al secondo posto contro un Siviglia, in piena lotta per l’Europa League. Nel recupero della 34^ Giornata, rinviata per l’impegno di Copa del Rey dei padroni di casa, ci sono ancora obiettivi in palio, soprattutto per i Nervionenses. Gli andalusi non sono più allenati da Vincenzo Montella, esonerato dopo l’ennesima sconfitta a Levante, ma dal ...

Probabili Formazioni Barcellona-Villarreal Liga - 09-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Villarreal, recupero 34^giornata Liga, ore 20.00. Sergi Roberto squalificato, Calleja con la formazione tipo. Tre giorni dopo lo spettacolo del Clasico, il Barcellona deve tornare in campo, ancora al Camp Nou, per il recupero della sua partita della 34^giornata di campionato, rinviata per giocare la finale di Copa del Rey, poi vinta dai blaugrana con un netto 5-0 ai danni del Siviglia di Montella, ...

Liga - spettacolo al Camp Nou : Barcellona-Real finisce 2-2 : TORINO - Le magie dei fuoriclasse, il furore e i colpi proibiti di ogni 'Clasico' che si rispetti, ma anche un arbitro che ha collezionato una serie di gravi errori .finisce 2-2, c'e' la firma dei due ...

Liga - Barcellona-Real Madrid 2-2 : Messi e Ronaldo in gol : Quattro gol, nessuno vince, nessuno perde, in un Clasico per cuori forti. In palio c'era poco o nulla: l'imbattibilità in Liga del Barça, confermata. E quella di Zidane al Camp Nou, conservata. ...

Probabili formazioni Barcellona – Real Madrid - 36^ Giornata Liga 6-05-18 : Domenica 6 Maggio alle ore 20.45, la Spagna e il mondo si ferma per “El Clasico” tra Barcellona e Real Madrid, che avrà come cornice il Camp Nou. Apparentemente, sembrerebbe una sfida dove entrambe le formazioni non hanno nulla da chiedere, dato che i padroni di casa hanno già conquistato la Liga, mentre gli ospiti punteranno tutto sulla finale di Kiev contro il Liverpool di sabato 26 Maggio. Ma questa gara, nonostante non ci ...