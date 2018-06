Lifeline lancia l' allarme | scorte finite Guardia Costiera italiana

blogo

: RT @ultimenotizie: #Lifeline lancia l'allarme. La nave dell'omonima Ong tedesca, con a bordo 224 migranti recuperati da un gommone a nord d… - ninda1952 : RT @ultimenotizie: #Lifeline lancia l'allarme. La nave dell'omonima Ong tedesca, con a bordo 224 migranti recuperati da un gommone a nord d… - zazoomblog : Lifeline lancia lallarme: Scorte finite Guardia Costiera italiana: Non chiamateci più - #Lifeline #lancia #lallarme… - zazoomnews : Lifeline lancia lallarme: Scorte finite Guardia Costiera italiana: Non chiamateci più - #Lifeline #lancia #lallarme… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Laquesta mattina hato l'con un tweet: "Mv_si trova con più di 200 persone a sud di Malta in acque internazionali. Poiché alcunesono, oggi dobbiamo fare rifornimento alla nave. Abbiamo bisogno di medicine, coperte, ecc.".Come noto, laha 224 migranti a bordo recuperati a nord della Libia ed è in attesa di sbarcare da 24 ore. L'Italia la considera "fuori legge" e Malta ha rifiutato di farla sbarcare nei suoi porti. Salvini ha ribadito il concetto con un post su Facebook: "In questo momento le navi di due Ong (Open Arms, bandiera spagnola e Aquarius, bandiera di Gibilterra) sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong (Astral, bandiera Gran Bretagna, Sea Watch e Seefuchs, bandiere olandesi) sono ferme in porti Maltesi. Che strano... Lainfine, nave fuorilegge con 239 immigrati a bordo, ...