Lifeline | la nuova Aquarius | bloccata da tre giorni nel Mediterraneo E che adesso chiede

(Di sabato 23 giugno 2018) Dopo, tocca. Al terzo giorno in mezzo al mare con 224 migranti a bordo, salvati da un gommone a nord della Libia, dalla nave della ong tedesca arriva una richiesta di soccorso. Sotto forma di tweet: «Ci troviamo a sud di Malta, in acque internazionali», scrivono, «Alcune scorte sono esaurite, abbiamo assolutamente bisogno di approvvigionamenti per la nave. Abbiamo bisogno di farmaci, coperte, etc. Aiutateci». Non è scontato però, nel momento in cui scriviamo, chi raccoglierà quest’appello. L’imbarcazione, come dimostrano le mappe delle ultime ore, continua a navigare intorno a Malta, senza una meta, in attesa di capire quel che sarà. Questo il punto della situazione. https://twitter.com/SEENOTRETTUNG/status/1010420459786129408 LEGGI ANCHEChi può girare le spalle a questa disperazione? La nave e la posizione dell’Italia Il 21 giugno 2018 la naveha ...