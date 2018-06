Lifeline | la nave con 224 migranti al largo di Malta Raccolta fondi | «Ci servono 6 000

Lifeline - Malta rifiuta attracco nave/ La risposta di Michael Farrugia a Danilo Toninelli : Lifeline, capitaneria chiede attracco nave a Malta: 239 migranti a bordo della flotta Ong, Salvini e Toninelli si scagliano contro l'amministrazione di La Valletta(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:58:00 GMT)

Lifeline - Malta respinge richiesta di attracco italiana. Salvini : «Nave fuorilegge» : Toninelli (Infrasttrutture):?sequestro immediato se nave non va a Malta. La Valletta repilica: noi non competenti. Il Commissario Ue Dimitris Avramopoulos su Twitter: «Sono contrario a una Guantanamo bay i migranti». Ft, l'Italia blocca il piano Merkel sui migranti. Il leader della Lega contro le regole sui vaccini: «Non sono no vax ma dieci sono inutili»...

Caso Lifeline - inviata a Malta la richiesta ufficiale per accogliere la nave : 18.00 - La Capitaneria di porto italiana ha chiesto ufficialmente a Malta di far attraccare la nave Lifeline che si trova al largo della costa maltese con a bordo oltre 200 migranti.12.05 - Sulla nave Lifeline Malta fa sapere che nessuna richiesta ufficiale è arrivata dal governo italiano per accogliere la nave della Ong che trasporta 239 persone. "Malgrado la retorica di Salvini, nè la Lifeline nè il coordinamento di Roma hanno trasmesso a ...

Migranti - la nave Lifeline si avvicina a Malta. Salvini : «È fuorilegge. Vada in Francia» : Toninelli (Infrasttrutture):?sequestro immediato se nave non va a Malta. Il Commissario Ue Dimitris Avramopoulos su Twitter: «Sono contrario a una Guantanamo bay i Migranti». Ft, l'Italia blocca il piano Merkel sui Migranti. Il leader della Lega contro le regole sui vaccini: «Non sono no vax ma dieci sono inutili»...